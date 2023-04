"Les volcans les plus dangereux du monde" sur RMC Découverte mardi 25 avril 2023

Mardi 25 avril 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Les volcans les plus dangereux du monde", un documentaire inédit réalisé par Léa Schlesinger.

Sur Terre, plus de 1600 volcans actifs peuvent entrer en éruption à tout moment et causer des milliers de morts. Dans certaines régions du monde, la menace d’une éruption volcanique catastrophique est constante et fait craindre le pire aux populations locales.

Situé tout près de la mégapole de Seattle aux Etats-Unis, haut de 4 392 mètres, le Mont Rainier est considéré par les scientifiques comme le volcan le plus dangereux du pays. Si une éruption se produisait, elle entrainerait la fonte d’une partie de la glace se trouvant sur son sommet, produisant alors une gigantesque coulée de boue qui pourrait engloutir toutes les villes à proximité.

En Martinique, la Montagne Pelée a déjà anéanti la ville de Saint-Pierre en 90 secondes et tué près de 30 000 personnes lors de son dernier réveil en 1902. Depuis une reprise de son activité en 2020, il est placé sous haute surveillance.

La menace gronde également en Italie. Le Vésuve et les méconnus et pourtant si dangereux Champs Phlégréens pourraient, s’ils se réveillaient, ensevelir toute la baie de Naples en seulement quelques heures avec des conséquences potentielles en France et plus largement sur tout le continent européen.

À l'autre bout de la planète, c’est en Indonésie que les scientifiques craignent le pire. Avec le Pinatubo et le Krakatoa, deux volcans qui font partie des plus actifs du monde.

Aux quatre coins du globe, des volcanologues travaillent d’arrache-pied pour mieux anticiper les risques de ces monstres de feu et ainsi prévenir la prochaine éruption catastrophique. Grâce à l’intervention d’experts internationaux, d’animations 3D exclusives, ce documentaire part à la découverte des volcans les plus dangereux de notre planète, ceux qui, prochainement, pourraient se réveiller et faire l’objet d’une éruption majeure, qui pourrait tout dévaster sur son passage.

Plongez dans les entrailles des principaux volcans actifs du monde, mardi 25 avril à 21:10 sur RMC Découverte.