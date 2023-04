"Les routes les plus dangereuses du monde" en Albanie, mercredi 26 avril 2023 sur W9

Mercredi 26 avril 2023 à 21:05 sur W9, Stéphane Carpentier vous propose un nouvel épisode inédit de la série documentaire "Les routes les plus dangereuses du monde" : « Albanie : traque aux chauffards dans les Balkans ».

Au sud-est de l’Europe, en plein cœur des Balkans, l’Albanie est l’un des pays les plus dangereux du continent en matière d’insécurité routière. Là-bas, plus de 35 000 personnes trouvent la mort chaque année sur les routes, pour seulement 2,8 millions d’habitants. En cause, de nombreux comportements à risque et le goût immodéré des Albanais pour la vitesse.

Un axe en particulier est le théâtre d’accidents meurtriers : l’Européenne 762 ou « Route la mort ». Sur cette voie de tous les dangers, plus de 150 accidents par jour sont à déplorer, dont un mortel par semaine. Raisons de ce triste palmarès : une route à proximité de commerces, sans voie d’accélération, mais aussi des problèmes de voiries et des dépassements à risque. Sans oublier les piétons qui traversent au milieu de la route, parfois même avec des animaux.

À Tirana, la capitale du pays, on compte près de 200 véhicules pour 1 000 habitants. C’est presque autant qu’à Paris. Un trafic dense où les piétons sont particulièrement vulnérables : près d’un accident sur deux les concerne. Comme récemment, lorsqu’un chauffard a renversé un couple qui traversait à un passage piétons avec son bébé. Par miracle, aucune victime n’a été à déplorer mais ce fait divers a fait la Une de l’actualité. Alors pour lutter contre les incivilités routières, la police a sorti les grands moyens. LED à outrance sur les feux tricolores, drones qui filment les moindres contrevenants, radars embarqués dans des voitures banalisées, confiscation directe du permis pour excès de vitesse, ou encore unités de police dédiées à la traque des infractions au code de la route, sur les réseaux sociaux.

Mais alors que tout semble être mis en œuvre pour lutter contre les comportements à risque, un problème de taille subsiste dans le pays : la corruption des autorités publiques et, parmi elles, la police. Nombreux sont ceux qui tentent de soudoyer les policiers albanais lors de contrôles routiers.