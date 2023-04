"Science grand format" : « La fabrique du temps » sur France 5 jeudi 27 avril 2023 - Vidéo

À voir ou à revoir jeudi 27 avril 2023 à 21:00 sur France 5 dans “Science grand format”, le documentaire « La fabrique du temps » écrit par Hugues Demeude et réalisé par Herlé Jouon.

Maîtriser le temps. Voici l’une de nos plus grandes obsessions. Depuis que l’homme sait compter, il tente de comprendre et de mesurer les phénomènes observables du temps. Qu’il soit passé, présent ou à venir, le temps nous est familier, mais c’est aussi l’une des notions les plus complexes de notre univers.

De la préhistoire à aujourd’hui, la fabrique du temps a été l’objet d’une perpétuelle quête scientifique. Un groupe d’experts composé d’astrophysiciens, d’ingénieurs et d’historiens, part sur les traces de ces inventeurs de génie qui ont révolutionné notre perception du temps, et du monde.

En France, en Grèce, en Italie, en Angleterre, en Suisse et en Allemagne, ce film montre comment cette conquête, synonyme de « fabrique », a provoqué des ruptures technologiques à l’origine du monde d’aujourd’hui. Un monde dans lequel nos vies sont tout entières régies, pour le pire et le meilleur.