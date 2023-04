"Les trésors perdus de la Vallée des Rois" : L'ascension de Ramsès II sur RMC Découverte dimanche 30 avril 2023

Dimanche 30 avril 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la collection documentaire "Les trésors perdus de la Vallée des Rois" consacré à l'ascension de Ramsès II.

L'Egypte, berceau des plus incroyables trésors archéologiques de la planète. Ses étendues désertiques abritent les secrets d'une ancienne civilisation.

Pour la toute première fois des caméras ont été autorisées à suivre ces chercheurs dans leurs fouilles, déterrant des secrets enfouis et faisant des découvertes qui pourraient nous mener à réécrire l'histoire de l'Egypte Antique.

L'ascension de Ramsès II

Les archéologues fouillent les restes de Ramsès II, le roi le plus puissant d'Égypte.

Devant la plus ancienne pyramide du monde à Saqqarah, découvrez un labyrinthe de tombes et de trésors ayant appartenu à l'un des généraux de Ramsès II.

Dans la nécropole où sont enterrés les nobles de l'époque, ils entrent dans de nouvelles tombes, recherchent les temples les plus impressionnants et décèlent comment Ramsès II est devenu le pharaon le plus célèbre de tous les temps.