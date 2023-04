"Le canal de Marseille : un chantier hors normes" sur RMC Découverte mardi 2 mai 2023

Mardi 2 mai 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Le canal de Marseille : un chantier hors normes", un documentaire inédit réalisé par Magali Cirillo & Mathias Goudeau.

Le canal de Marseille, qui livre encore aujourd’hui 1,5 million de m3 d’eau à la cité phocéenne, est une infrastructure hors normes. Construite au XIXème siècle, elle permet d’irriguer Marseille en transportant l’eau sur plus de 80km de longueur, dont 17 km souterrains, grâce à 220 ouvrages d’art, dont 500 ponts, parmi lesquels le plus grand aqueduc en pierre du monde, Roquefavour, et à des bassins gigantesques.

Mais ces prouesses technologiques, et ces infrastructures incroyables construites par 5000 ouvriers pendant des années ne se sont pas faites sans difficultés. L’eau est arrivée à Marseille, et l’enchante encore aujourd’hui, mais au prix fort !

Comment ce canal de tous les records a-t-il pu être envisagé puis construit dans la Provence rocailleuse et difficile d’accès ? Quelles inventions et ingénieries ont-elles dû être mises en oeuvre pour bâtir de tels ouvrages d’art et maîtriser l’eau pour mieux la distribuer ? Quels ont été les défis de construction de cette longue route fluviale et ses enjeux ? Comment concilier les contraintes de l’eau aux défis architecturaux ?

En s’attachant aux travaux les plus majestueux, en détaillant les techniques les plus complexes et en dévoilant les secrets de construction des ouvrages d’art, ce documentaire dévoile à quel point les ingénieurs, bâtisseurs et constructeurs ont fait preuve d’ingéniosité pour réussir à réaliser les volontés du pouvoir, afin de mieux servir Marseille.

Des enjeux historiques à l’entretien actuel de cet incroyable parcours fluvial, « Canal de Marseille, un chantier hors normes » dévoile les défis d’une construction incroyable qui a changé la vie des habitants et a permis à Marseille de devenir l’une des grandes villes du monde.

Découvrez les secrets de la construction de cette route fluviale exceptionnelle.