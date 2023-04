"Déjeuner en l'air": le spectacle musical de Daniel Auteuil sur Culturebox lundi 1er mai 2023

Lundi 1er mai 2023 à 21:10, Culturebox vous proposera "Déjeuner en lair", le spectacle musical inédit de Daniel Auteuil entre poésies et chansons.

Dans ce spectacle musical inédit, Daniel Auteuil nous invite à découvrir l’œuvre d'un poète français du début du XXe siècle, Paul-Jean Toulet, mais invoque aussi d’autres illustres auteurs français, tels Apollinaire, Rimbaud, et bien d’autres…

Accompagné par un guitariste et un pianiste, sur des musiques qu’il a spécialement écrites pour ces textes, avec les arrangements de Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil récite, dit, chante et nous entraîne, le temps d’une soirée, dans un instant de scène en toute intimité, un « déjeuner en l’air » tout en émotions, entre poésie et chansons.

À noter que Daniel Auteuil a sorti un nouvel album en mars dernier, « Si tu as peur, n’aie pas peur de l’amour », et qu’il a déjà entamé une tournée pour vous le présenter.