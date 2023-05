"Harry et Meghan : le grand deballage !" sur W9 mercredi 3 mai 2023 - Vidéo

Mercredi 3 mai à 21:05, à l’occasion du couronnement du roi Charles III, W9 diffuse un nouveau documentaire inédit de sa série « Familles royales, secrets et scandales » intitulé « Harry et Meghan : le grand deballage ! ».

Cela fait des mois que Buckingham Palace redoute ce moment. Harry et Meghan, la série documentaire sur l’histoire d’amour entre le prince Harry et Meghan Markle, raconte l’histoire du couple, en conflit ouvert avec le reste de la famille royale depuis le « Megxit » (leur départ pour les Etats-Unis, en 2020).

En effet, depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont abandonné leur rôle de « royals » au service de la Couronne, le couple ne cesse de dénoncer le manque d’attention dont il dit avoir souffert de la part du reste de la famille royale. Il leur reproche d’avoir mené une campagne raciste contre sa femme métisse, née d’un père blanc et d’une mère noire américains.

La brouille est également profonde entre Harry et son frère aîné, désormais prince de Galles, dont il semblait pourtant très proche jusqu’à ce qu’il se marie, en mai 2018, avec Meghan Markle – une actrice surtout connue pour son rôle dans la série américaine « Suits ». Les deux frères sont parvenus à mettre leurs différends de côté à la mort de leur grand-mère, la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022, mais cette parenthèse n’a pas duré. Début 2023, la polémique et l’attention médiatique ont été à nouveau relancées avec la publication, le 10 janvier, d’une biographie de Harry par lui-même, « Spare » comprenez « Le suppléant », un titre qui en dit long sur les ressentiments de Harry à l’égard de sa famille.

Alors pourquoi tant de rancœurs ? N’y aurait-il pas un paradoxe de la part d’Harry et Meghan à jeter de tels pavés dans la mare quand d’un autre côté le couple ne cesse de clamer son envie de vivre au calme, loin de la couronne ? Quelle motivation peut-il y avoir derrière un tel déballage ? Quelle pourrait bien être la blessure dont souffre Harry pour qu’elle soit si dure à cicatriser ? Aurait-il été mal aimé au sein de sa propre famille, depuis son enfance ? Selon ses dires, lorsqu’il leur a présenté Meghan, ses proches eux-mêmes auraient été étonnés que le « rouquin » ait séduit une si belle femme ! Les brimades, il y en a eu des dizaines, à l’image de ces dîners de famille, où Harry aurait été systématiquement relégué en bout de table, bénéficiant de très peu d’attention de son père, de la reine, et de la reine mère....

Quant à Meghan, quel rôle joue-t-elle ? tente-t-elle d’apaiser son époux ou bien aurait-elle tendance à jeter de l’huile sur le feu ? A-t-elle réellement été victime de racisme au sein même de Buckingham ou « simplement » malmenée comme semble finalement le suggérer Harry lui-même ?

Avec des témoignages inédits, et les plus grands spécialistes de la monarchie, ce documentaire va vous dévoiler les coulisses de ce nouvel épisode de la guerre qui semble ne jamais devoir se terminer entre Buckingham et les Sussex, depuis leur refuge doré de l’autre côté de l’Atlantique