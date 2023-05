"Une famille d'accueil" : document à revoir sur France 2 mercredi 3 mai 2023 - Vidéo

Mercredi 3 mai 2023 à 22:45, juste après la diffusion de la fiction "Heureusement qu'on s'a", France 2 rediffusera le documentaire "Une famille d'accueil" réalisé par Cécile Denjean.

En France, 150.000 enfants sont confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. Parmi eux, 75.000 sont placés en famille d’accueil pour y grandir loin de leurs parents.

En Bretagne, dans les environs de Rennes, Nathalie et Denis accueillent chez eux des enfants en difficulté, parfois cabossés. Certains sont là pour quelques week-ends, d’autres pour des années.

Un matin, Kenzo pousse leur porte. Il a 5 ans et demi, et pose ici sa valise et ses doudous pour un temps indéterminé. Très vite, il se lie d'amitié avec Youna, 9 ans, qui espère bientôt vivre chez son père.