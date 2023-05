"Gitans, Manouches, Tsiganes : leur vraie vie" épisode 2 sur RMC Story jeudi 4 mai 2023

Jeudi 4 mai 2023 à 21:10, RMC Story diffusera le 2ème épisode de la série documentaire "Gitans, Manouches, Tsiganes : leur vraie vie" réalisé par Stéphane Morel, Roman Castillon, Hafca El Massaoui et Valérie Rouvière.

C’est une communauté qui intrigue et qui parfois inquiète. On les appelle les gitans, les manouches ou les tziganes. En France, ils sont près de 300 000. La plupart vivent encore en caravane.

Généralement, leur quotidien est rythmé par des traditions ancestrales : des repas en communauté et des fêtes grandioses. Pourtant, ils gagnent souvent leur vie avec des petits boulots. Mais grâce au sport ou à la musique certains s’émancipent et peuvent même devenir des stars.

Vous allez découvrir le quotidien d’une communauté en pleine mutation… mais encore très secrète.

Épisode 2 Entre tradition et modernité



C’est une légende chez les Gitans : Jo Lopez. Il a fait la une de l’actualité il y a dix ans avec une affaire de famille qui a tourné au clash, vue par des millions de personnes. A 50 ans, Jo, qui a passé plus de vingt ans derrière les barreaux, veut désormais livrer sa vérité.: celle d’un voyou repenti qui pour la première fois accepte de revenir sur son histoire romanesque et sulfureuse…

Dans l’Est de la France, à Sarreguemines, vit une grande communauté manouche. Pour eux, les caravanes c’est fini ! Ils gardent en revanche un très fort attachement à la religion catholique. Dans ces familles, la foi occupe une place essentielle. Et dans quelques jours, ce sera l’événement de l’année : la communion de Nancy, 10 ans. Près de 300 invités sont attendus…

Une nouvelle génération de Gitans émerge également. Ils sont animés par la volonté de réussir et sont très présents sur les réseaux sociaux. Niglo s’est fait connaître avec des vidéos dans lesquelles il aime se jouer des clichés dont on affuble les Gitans. Niglo est d’ailleurs un surnom, en référence à l’animal emblème de la communauté : le hérisson. Le jeune homme rêve désormais de devenir célèbre grâce à la musique. Après un premier succès, il s’apprête à tourner un clip dans l’un des plus importants quartiers gitans de France dans les banlieues nord de Marseille.

Retrouvez le deuxième épisode de la nouvelle série documentaire "Gitans, Manouches, Tsiganes : leur vraie vie" jeudi 4 mai 2023 à 21;10 sur RMC Story.