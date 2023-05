"La vie secrète des supermarchés" à découvrir sur 6ter à partir du mercredi 24 mai 2023

Mercredi 24 mai 2023 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrit "La vie secrète des supermarchés", une série documentaire inédite en 6 épisodes réalisée par Clarisse Duppré, Laura Montabell et Léa Thirion.

Nous les croisons tous les jours ou presque sans forcément y prêter attention. Et pourtant, sans ces hôtesses de caisses, ces boulangers, poissonniers, bouchers, pâtissiers, nos supermarchés n’auraient pas d’âme. C’est à ces femmes et ces hommes, enfin remis à l’honneur depuis la crise sanitaire, que cette nouvelle série documentaire a décidé de s’intéresser.

De l’aube à la tombée de la nuit, tous s’activent dans les coulisses de nos hypermarchés pour qu’on ne manque de rien. Un monde à part qui, derrière ses vitrines et rayons bien rangés, cache son lot d’imprévus : de la rupture de stock en plein coup de feu aux demandes les plus extravagantes des clients. Un quotidien parsemé de succès et d’échecs, quand il s’agit de nous appâter à coup de promos et de paris sur de nouveaux produits, et d’émotions aussi : avec les joies et les peines partagées entre collègues. Sans compter le stress face à des consommateurs toujours plus exigeants et pressés, drôles, touchants, courageux, parfois râleurs..

Travailler dans un supermarché, c’est aussi appartenir à une grande famille, où chacun doit composer avec la personnalité de ses collègues. Il y a les clashs, les fous rires, les situations cocasses mais personne ne perd jamais de vue l’objectif commun du magasin : servir et satisfaire chaque jour des milliers de clients

Cette série documentaire propose de suivre au quotidien les aventures et mésaventures de ces travailleurs de l’ombre, que vous ne regarderez plus jamais comme avant. Une diversité géographique qui reflète celle de nos territoires. Les réalisatrices ont choisi des régions aux quatre coins de la France, avec leurs spécificités locales, leurs traditions et leurs mentalités.

Le Havre Le supermarché familial

À Gonfreville l’Archer, près du Havre, ce supermarché joue la carte “tribu”. Les patrons, Hélène et Julien Busolini, 40 ans, viennent de racheter le magasin aux parents de Julien. Cet esprit de famille, le couple tient absolument à l’insuffler à tous les salariés. Ils veulent que chaque employé se sente comme à la maison.

Fofana exerce un métier méconnu du grand public, et pourtant il est essentiel dans le magasin : une fuite de gaz, un frigo ou une chambre froide en panne, un néon éteint... Fofana est chaque jour sur le pied de guerre pour intervenir sur les problèmes techniques ! À 26 ans, le jeune homme fait partie, depuis 2 ans et demi, de l’équipe de maintenance, des techniciens de l’ombre qui opèrent en toute discrétion, loin du regard des clients.

Karine est la dernière recrue du magasin ! Arrivée en septembre dernier, son sourire et son franc parler ont tout de suite tapé dans l’œil de la patronne. En quelques jours, Karine a obtenu un contrat dans un rayon dans lequel elle n’aurait jamais imaginé travailler : l’auto / brico ! Un grand saut dans l’inconnu pour cette femme de 44 ans qui a tenu un bar tabac de campagne pendant plus de 15 ans.

Annick, 54 ans, a passé presque toute sa vie entre les tranches de jambon et saucisson ! Charcutière depuis l’âge de 14 ans, elle est d’abord passée par les petits commerces avant de rejoindre en 1988 la grande surface. Et depuis, Annick n’a plus quitté l’hypermarché. Ses clients lui sont restés fidèles aussi. Ils se rendent spécialement dans ce magasin pour être servis par elle.

Farébersviller (Moselle) Le supermarché connecté

François, le patron, est un ncien militaire de carrière : il ne démarre pas une journée sans passer ses troupes en revue. Il a toujours un petit mot pour chacun de ses employés mais aussi pour ses clients qui le connaissent bien. Et si François bénéficie d’une notoriété locale, c’est parce qu’il a tout misé sur les réseaux sociaux en mettant en ligne des vidéos décalées.

Christelle est hôtesse de caisse. Cette maman solo a 49 ans et 2 grands garçons. L’aîné a quitté le nid, elle partage aujourd’hui sa vie avec Noa, son petit dernier de 14 ans. Christelle est caissière depuis ses 18 ans. Elle aime son métier et les clients le lui rendent bien..

La pâtisserie il est tombé dedans lorsqu’il était tout petit, en regardant sa mère en cuisine. Alors à seulement 15 ans, Mehdi saute le pas et devient apprenti dans une boulangerie de son quartier. Très vite, le jeune homme grimpe les échelons. Aujourd’hui, à seulement 33 ans il est le responsable du rayon boulangerie, pâtisserie et snacking du Auchan de Farébersviller.

Dolus-d'Oléron Le supermarché terroir

Florian est le directeur du magasin. Ce fils d’agriculteurs est tombé dans le chaudron de la grande distribution il y a 20 ans un peu par hasard. Il a très vite gravé tous les échelons du magasin jusqu’à en devenir le patron il y a 3 ans. À seulement 36 ans, Florian a sous ses ordres 90 employés. Un patron d’hypermarché unique en son genre qui trouve aussi le temps dans son agenda très chargé d’écrire des polars. 3 romans écrits en 4 ans. Tous se déroulent sur son île. Il se rêvait enquêteur...

Sonia & Sébastien sont les poissonniers. Ce duo de charme travaille ensemble depuis 6 ans. À 36 ans, Sébastien est le chef de rayon. Pour cet enfant d’Oléron, travailler dans une poissonnerie, c’était un rêve depuis tout petit. Il a deux atouts majeurs : une solide expérience et son physique ! Car son charme et ses gros bras font des ravages auprès des clientes. Pour attirer la clientèle, Sébastien ne compte pas que sur lui. À ses côtés, Sonia, l’atout féminin de la poissonnerie. À la vente et en cuisine pour concocter les plats préparés vendus en libre-service, Sonia est partout. Elle est le rayon de soleil de la poissonnerie.

Deux épisodes seront diffusés chaque mercredi soir sur 6ter à partir du mercredi 24 mai 2023.