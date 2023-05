"Retour à l'instinct primaire" saison 7 : 2 épisodes inédits sur RMC Story samedi 6 mai 2023

Samedi 6 mai 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la 7ème saison de "Retour à l'instinct primaire".

Dans ces épisodes inédits de cette nouvelle saison, toujours le même point de départ : Des inconnus, aguerris aux techniques de survie, ont décidé de mettre leurs compétences à l’épreuve des biotopes les plus hostiles de la planète. Sans eau, sans nourriture et sans vêtement, ils devront réussir à se protéger des températures extrêmes, de prédateurs féroces et d’insectes aux morsures redoutables, tout en collaborant pour survivre pendant … 21 jours.

Ils s’apprêtent donc à tenter l’un des défis les plus extrêmes jamais imaginés en matière de survie. Et pour y arriver, ils devront accepter de retourner… à leur instinct primaire !

Épisode 7x14 & 7x15 Au péril de leur vie



Aosha, une instructrice de survie de Caroline du Nord, Brittany, une survivaliste autonome et entraîneuse équestre, et Tanner, un jeune pêcheur et chasseur insouciant d’Afrique du Sud, se lancent à l’assaut de la dense forêt tropicale de Cinco Cerros en Équateur.

Tous les trois devront survivre à la jungle oppressante et escalader des falaises abruptes au bord de l’océan pour atteindre la plage dangereuse où la nourriture abonde. Le terrain et les défis liés à la survie en trio auront raison du trio.

Seront-ils capables de garder les pieds sur terre et de survivre ensemble dans la jungle équatorienne pendant 21 jours ?