"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" : Nouvel épisode inédit sur RMC Découverte samedi 6 mai 2023

Samedi 6 mai 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 2ème épisode inédit de la 3ème saison de la série documentaire "100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute".

Pannes, crevaisons, accidents : chaque jour les autoroutes de France sont le théâtre d’évènements tragiques ou qui peuvent le devenir très vite. Pour assurer notre sécurité et éviter les suraccidents, des dépanneurs interviennent en urgence.

Agréés par la société d’autoroute, ils volent au secours des automobilistes et des chauffeurs de poids lourds en détresse. Equipés d’engins XXL, ces hommes n'hésitent pas à braver tous les dangers. On les appelle : les dépanneurs de l’autoroute.

Dans cette nouvelle saison, vous suivrez deux équipes qui interviennent dans le Nord et l'Est de la France. Un carrefour routier et autoroutier stratégique, notamment pour les camions. Ces spécialistes enchaînent les interventions sous haute tension : semi-remorque en feu sur l’autoroute, véhicule échoué au milieu d'une zone inondable ou carambolage monstre.

Grâce à leurs machines hors normes et à un savoir-faire exceptionnel ils viennent à bout des situations les plus dramatiques.

Dans ce nouveau numéro, vous allez découvrir les prouesses accomplies chaque jour par ces anges gardiens du bitume !

Découvrez le quotidien des dépanneurs de l’autoroute, samedi 6 mai à 21:10 sur RMC Découverte.