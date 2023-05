"Sale race" : documentaire thÃ©atral Ã  voir sur France 5 vendredi 12 mai 2023 - VidÃ©o

À l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, France 5 diffusera vendredi 12 mai 2023 à 21:10 le documentaire théâtral "Sale race" réalisé par François Hanss.

Pour sortir de nos zones d’ombre et de nos réflexes les mieux partagés, Tania de Montaigne nous propose de regarder enfin le mot Race en face. Sous forme d'une fausse conférence orchestrée par Stéphane Foenkinos et teintée d’une drôlerie cruelle, Sale race nous propose un voyage au cœur de nos préjugés, mêlant la petite et la grande histoire.

Sale race est un spectacle vivant à la croisée du théâtre et du documentaire, mêlant interaction avec le public, archives et lectures de textes fondateurs par huit invités prestigieux : Sophia Aram, Hugo Bardin Aka Paloma, Théo Curin, Amir Haddad, Lucien Jean-Baptiste, Valérie Karsenti, Paola Locatelli et Liliane Rovère.

Cette adaptation de l’œuvre de Tania de Montaigne pour le petit écran, dans la prolongation d’une réflexion sur le racisme qui a donné lieu à deux livres, Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin et L’Assignation, les Noirs n’existent pas (éditions Grasset) et de deux pièces de théâtre, se propose de faire rire et de réfléchir à la fois !