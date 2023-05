"Justice en France" au cœur du tribunal de police de Meaux, mercredi 17 mai 2023 sur France 3

Mercredi 17 mai 2023 à 23:05, France 3 diffusera le 6ème numéro de "Justice en France". Les caméras de cette série documentaire ont pénétré au cœur du tribunal de police de Meaux.

52 minutes en immersion au cœur de la justice du quotidien dans tous les territoires. "Justice en France", le rendez-vous événement lancé par France 3 en octobre 2022 est de retour.

Une série documentaire avec la participation du chroniqueur judiciaire Dominique Verdeilhan.

Petites infractions et grandes conséquences

Au tribunal de police, on ne juge que les infractions les moins graves… celles qui sont punies par des amendes. Et pourtant, pour ceux qui les subissent ou qui les commettent, c’est toujours l’histoire d’un moment qui échappe, qui bouleverse, qui blesse.

À Meaux, devant la présidente, on argumente, on tente d’expliquer, parfois avec l’énergie du désespoir et de la honte, pourquoi on a rayé la voiture de sa voisine ou bousculé sa propriétaire, débordé par une colère inexplicable.

Des moments de vies qui laissent des traces indélébiles.