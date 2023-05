"Gares de France : Constructions monumentales" sur RMC Découverte mardi 23 mai 2023

Mardi 23 mai 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Gares de France : Constructions monumentales" réalisé par Charles Bourlas.

Les gares de Bordeaux, Strasbourg et Lyon font partie des gares les plus spectaculaires de France, imaginées par les architectes et les ingénieurs les plus audacieux.

Trois monuments gigantesques, trois plateformes multimodales, bâtis dans les plus grandes villes de France pour faire transiter des millions de passagers. Ces gares ont été dotées d'installations modernes et d´innovations technologiques uniques en leur temps.

À Bordeaux, une halle géante de 17400 m2 défie les lois de la gravité avec des portées de 57 mètres, cinq fois la largeur de la nef de Notre-Dame.

À Strasbourg, une verrière monumentale couvre intégralement la façade historique de la gare construite en 1883 par les Allemands.

À Lyon, la gare Saint-Exupéry prend la forme d´un oiseau déployant ses ailes, sa particularité : le tube 300 destiné aux TGV passant à pleine vitesse.

Depuis leur création ces trois gares ont dû, chacune à leur façon, répondre à des enjeux fonctionnels de connexion et se moderniser en permanence.

Trois monuments ferroviaires exceptionnels qui ont su s´adapter à l´évolution du trafic, à l´explosion du flux de passagers et ont modifié en profondeur l´architecture des villes.

Embarquez pour un un tour de France à la découverte des gares les plus innovantes, mardi 23 mai à 21:10 sur RMC Découverte.