"La conspiration du silence" sur les disparues de l'Yonne mercredi 24 mai 2023 sur France 2 - Vidéo

Mercredi 24 mai 2023 à 22:45, France 2 diffusera "La conspiration du silence", une série documentaire en 8 épisodes coproduite par France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

"La Conspiration du silence" revisite les affaires de disparitions et de mœurs qui ont frappé le département de l’Yonne des années 70 jusqu’au début des années 90. Comment ce petit territoire rural a pu devenir le terrain de jeu de tueurs en série ou criminels en tout genre, comme Emile Louis et Michel Fourniret ? Cette fresque tragique invite à replonger dans l’une des périodes les plus obscures de l’histoire judiciaire et criminelle française.

La plupart des victimes étaient des jeunes filles de la DDASS, orphelines ou enlevées à leurs parents à la naissance pour les protéger de l’alcool, de la violence, des mauvais traitements. Certaines étaient légèrement handicapées mentales.

Placées sous la responsabilité et la protection de l’Etat, elles ont disparu, ont été violées, torturées ou assassinées dans l’indifférence générale ou presque. Abandonnées par ceux-là même qui étaient censés les protéger : les responsables des centres pour handicapés, les services sociaux, la gendarmerie, la justice. Ces crimes, dont certains ne sont aujourd’hui toujours pas résolus, ont terni pour longtemps l’image de la région connue jusque-là pour son vin blanc, le chablis, et son club de foot, l’AJ Auxerre.

Depuis plus de 20 ans, les auteurs-réalisateurs ont suivi ces différentes affaires et leurs rebondissements. Les arrestations, les découvertes de corps, les procès… Ce travail de terrain a permis d’accumuler des heures d’archives, de témoignages, de documents inédits.

Ces archives inestimables constituent la colonne vertébrale de cette série documentaire.

Près de 50 ans après les premières disparitions de jeunes filles, "La conspiration du silence" retrace l’intégralité de ces affaires criminelles, replacées dans le contexte de l’époque et analysées grâce au recul du temps qui s’est écoulé. La série démontre que cette accumulation ahurissante d’affaires criminelles dans un périmètre géographique si restreint n’était pas une fatalité mais le résultat de négligences, de connivences, de lâchetés parfois, qui ont permis à des tueurs en série de commettre les pires atrocités dans un silence étourdissant.

22:45 Épisode 1 Disparitions dans l'Yonne

Le 28 juillet 1981, le cadavre d’une jeune femme est découvert dans un abri à bestiaux du petit village tranquille de Rouvray, à quelques kilomètres d’Auxerre. L’enquête est confiée à l’adjudant Christian Jambert qui cherche à identifier la jeune victime. Il s’aperçoit qu’entre 1975 et 1979, 6 jeunes femmes de « l’Assistance publique » ont disparu sans que personne ne s’émeuve. On découvre le petit monde d’Auxerre, chef-lieu de l’Yonne, département rural où l’accueil des enfants handicapés ou abandonnés est à la fois une tradition et une activité lucrative depuis le 19ème siècle. Cette affaire vient perturber la tranquillité de cette région jusque là plutôt connue pour son club de foot l'AJ Auxerre et son député-maire et futur ministre Jean-Pierre Soisson.

23:20 Épisode 2 Emile Louis

Le cadavre de Rouvray est identifié. Il s’agit de Sylviane Lesage, ancienne pupille de la DDASS. Christian Jambert poursuit son enquête sur ce meurtre et ces étranges disparitions. Ses méthodes de chasseur solitaire agacent le monde policé et un peu endormi de la gendarmerie auxerroise. Le gendarme Jambert met le doigt sur le dénominateur commun des disparues : la plupart ont été prises en charge par l’institut médico-éducatif Grattery et ont côtoyé un chauffeur de car scolaire affable, conseiller municipal, très présent dans le quotidien de ces jeunes femmes fragiles. On découvre la figure à la fois sympathique et sinistre d’Emile Louis, qui sévit dans le microcosme Icaunais.

23:55 Épisode 3 Pertes et profits



Fin 1981, toutes les pistes convergeant vers Emile Louis. Soupçonné du viol et du meurtre de Sylviane Lesage qu’il nie, il est placé en garde à vue par Christian Jambert. Il avoue des attouchements sur des enfants de la DDASS mais dément être coupable de la disparition des jeunes filles. C’est le juge d’instruction Jacques Bourguignon qui entre alors en scène, prononçant un non-lieu. Personne, ni lui, ni le procureur ne semblent s’intéresser à ce meurtre sordide et aux disparitions inexpliquées. Emile Louis est finalement condamné à 4 années de détention pour attouchements, à l’issue desquelles il quittera la région. Jambert, avec l’obstination qu’on lui connait désormais, poursuit ses investigations et présente un rapport circonstancié qui sera classé sans suite… Pacte de non-dénonciation ou paresse judiciaire, le mystère reste entier.

00:30 Épisode 4 Les survivantes

En 1984 une nouvelle affaire éclate dans le paisible village d’Appoigny, à 10 km d’Auxerre. Huguette, 19 ans, réussit à s’échapper du « pavillon de l’horreur » où elle est séquestrée et torturée depuis 3 mois avec une autre jeune femme de la DDASS, Mikaela. Quand les propriétaires de ce pavillon, le couple Dunand, sont arrêtés, on découvre l'enfer vécu par ces jeunes femmes. Leurs disparitions n’avaient inquiété personne. Un carnet comportant 30 noms est saisi lors de la perquisition : il s’agit de clients aisés et bien sous tous rapports qui venaient payer pour « consommer de la torture » sur des êtres sans défense. Le couple est mis en examen pour viols avec tortures et actes de barbarie, puis incarcéré.

Les 4 derniers épisodes seront diffusés mercredi 31 mai 2023.