"Camions XXL : Les rois du convoi exceptionnel" : épisode 4 sur RMC Découverte mercredi 31 mai 2023

Mercredi 31 mai 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 4ème épisode inédit de la série documentaire "Camions XXL : les rois du convoi exceptionnel".

Épisode 4 High tech pour transports hors normes

Dans cet épisode, nous suivrons deux périples à travers la France pour assurer le transport de 2 charges titanesques !

Dans la Manche, nous suivrons Benjamin avec à son bord une piscine gargantuesque en acier carbone de 22 tonnes destinée au futur plus gros paquebot du monde ! Du chargement qui s'annonce périlleux au transport du mastodonte qui va se retrouver bloqué dans un petit village français... la mission de Benjamin risque d'être mise en péril !

En Normandie, ce ne seront pas un mais 4 camions, qui vont devoir acheminer une grue de chantier XXL de 90 tonnes dans le Nord de la France. Un convoi inédit de près de 200 mètres de long, soit l'équivalent de la tour Montparnasse. En tête de cortège : un trio pas comme les autres : Guy le patron, et ses deux enfants, Emilie et Fabien. Ils vont devoir faire preuve d'une solidarité sans faille, pendant ce parcours particulièrement retors et semé d'imprévus, qui va leur donner la frayeur de leur vie !