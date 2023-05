"Indiana Jones, à la poursuite d’une icône" sur M6 jeudi 1er juin 2023 - Vidéo

Jeudi 1er juin 2023 à 23:10, la soirée Indiana Jones se poursuivra sur M6 avec la diffusion du documentaire inédit "Indiana Jones, à la poursuite d’une icône".

Un fouet qui claque, un Stetson sur la tête, un flegme et un sourire en coin inimitable, le tout servi par un hymne que l’on reconnaît dès les premières notes. Nul besoin de vous dire de qui il s’agit car vous aurez reconnu l’aventurier le plus célèbre de la pop culture. À travers une saga qui dure depuis 42 ans, partez à la découverte d’une des plus grandes icônes de l’histoire du cinéma, un héros intemporel : Indiana Jones !

Ce film documentaire raconté par Richard Darbois, voix française d’Indiana Jones, analysera les dessous d’un succès colossal, le duo de créateurs derrière ce héros attachant et reviendra sur les origines méconnues des scènes et éléments les plus cultes qui inspirent aujourd’hui encore la pop culture actuelle.

Avec des interviews de cinéastes modernes, d’archéologues ou de conservateurs de musée, nous verrons l’impact transgénérationnel que l’aventurier nous a légué.

Nous aurons enfin la chance de remettre la main sur des éléments de décors ou d’accessoires des films que l’on croyait disparus.

Tels des aventuriers chasseurs de trésors antiques, partons à la recherche d’une icône à l’épreuve du temps...