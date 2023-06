"Wagner, les mercenaires de la Russie" sur ARTE mardi 6 juin 2023 dans Thema - Vidéo

Désormais sorti de l’ombre, le groupe paramilitaire Wagner incarne le visage de la radicalisation du régime russe. Voici l’histoire des mercenaires de Prigojine au service de Poutine et de ceux qui, au prix de leur vie, ont révélé leur existence. Un document en 2 volets à voir sur ARTE mardi 6 juin 2023 à partir de 20:55.

Le courage face à l'horreur

Jusqu’à 10 000 mercenaires auraient signé un contrat avec Wagner au cours des sept dernières années. Qui sont ces hommes ? Qui les paie ? Pourquoi peuvent-ils répandre la terreur en toute impunité dans de plus en plus de pays ?

Conçu comme une enquête sur plusieurs continents aux côtés de ceux qui, au péril de leur vie, s'échinent à révéler les pratiques du groupe paramilitaire, ce film désépaissit le mystère en s'appuyant également sur les témoignages d'un ancien mercenaire russe, de l'opposant en exil Mikhaïl Khodorkovski et de familles de victimes qui attendent désespérément une justice qui ne vient pas.

Le documentaire de Benoît Bringer – lauréat en 2017 du prix Pulitzer pour l'enquête sur les Panama Papers, auteur notamment du documentaire La caviar connection et membre de l'équipe du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) – pose également cette question : que peuvent des journalistes, des citoyens, face à Evgueni Prigojine, un homme sans limites, dont les liens avec Vladimir Poutine sont ici clairement mis en lumière ?

Outre le sentiment d'impuissance partagé par des acteurs institutionnels et associatifs dont on suit le travail, Wagner, les mercenaires de la Russie restitue l'atmosphère de danger permanent qui entoure toute volonté d'informer sur les agissements du groupe. Quand ce n'est pas la mort, ce sont les menaces, parfois écrites de la main de Prigojine, ou l'exil, qui sont au rendez-vous.

20:55 Partie 1

À l'origine, de mystérieuses rumeurs. Celles de mercenaires russes se prêtant aux pires exactions dans des zones de conflit en Afrique et au Moyen-Orient.

En 2017, deux vidéos insoutenables confirment les soupçons. On y voit des individus parlant russe mutiler, décapiter et brûler un homme arabe. Aidé par une avocate française et un enquêteur du célèbre journal indépendant Novaïa Gazeta, le frère de la victime mène un long combat pour la vérité. Leur travail permet de découvrir que ce crime a eu lieu en Syrie, et que les tueurs appartiennent à une société paramilitaire, Wagner.

Une armée de l'ombre apparue pour la première fois en Ukraine en 2014, et qui, depuis, ne cesse de se développer. Recrutant notamment dans les prisons russes, promettant des soldes défiant toute concurrence, le groupe s'implante en Syrie, en Libye, au Mali…

À sa tête, Evgueni Prigojine, un homme au passé criminel réputé très proche de Vladimir Poutine. Il est prêt à tout pour garder secrète l'existence de Wagner qui devient, en plus d'une machine à répandre la terreur, un immense empire commercial au service du Kremlin. L'État russe continue pourtant à nier tout lien avec le groupe, malgré les évidences.

21:55 Partie 2

En 2018, trois journalistes russes enquêtant sur Wagner sont tués en Centrafrique, où le groupe protège le pouvoir en place. Aucun doute : ils ont été exécutés. Par qui ?

Tous les regards se tournent vers Evgueni Prigojine, mais ni le Kremlin ni même les Nations unies, dont des forces sont pourtant présentes dans le pays, ne mènent d'enquête sérieuse. La communauté internationale semble laisser faire. Malgré les tortures, les viols, les meurtres de masse, Wagner progresse en Afrique, dans des zones de fragilité où l'influence russe se développe. La société paramilitaire apparaît désormais comme le poisson-pilote d'un Kremlin prêt à tout pour remplacer les anciennes puissances coloniales.

En échange d'une protection militaire, la Russie engrange de nouvelles alliances géopolitiques – 24 pays africains ont refusé de condamner son invasion de l'Ukraine – et de nouvelles sources de revenus. Longtemps dans l'ombre, Wagner opère désormais au grand jour, gérant directement des concessions minières, produisant des films de propagande…

Fin 2022, la société paramilitaire, officiellement toujours illégale en Russie, a inauguré des locaux flambant neuf à Saint-Pétersbourg : son premier quartier général.