"La femme sans nom, l'histoire de Jeanne & Baudelaire" sur Culturebox mardi 6 juin 2023

Mardi 6 juin 2023 à 21:10, Culturebox (France 4) vous proposera de voir ou de revoir "La femme sans nom, l'histoire de Jeanne & Baudelaire" réalisé par Régine Abadia.

La Femme sans nom raconte l’histoire de Baudelaire et de Jeanne, une femme noire dont on ne connaît pas le véritable nom et un poète blanc immensément connu.

Aveuglés par leurs préjugés racistes, les historiens et biographes du poète du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui se sont acharnés sur Jeanne.

Ce film a pour ambition de réhabiliter celle qui a inspiré quelques-uns des plus beaux poèmes de la langue française.

La femme sans nom a pour point de départ l’œuvre de Gustave Courbet L’Atelier du peintre, allégorie réelle, peinte en 1855, exposée à Paris au musée d’Orsay, où la silhouette de Jeanne Duval, effacée du tableau par Courbet lui-même, réapparaît à la surface comme un fantôme. Elle est un « repentir », terme utilisé pour illustrer un tel phénomène physico-chimique, symbole de son effacement de l’histoire et de la mémoire, et de l’intérêt qu’elle suscite aujourd’hui.

