"En guerres, Jean-Yves Le Drian témoigne" sur France 5 dimanche 11 juin 2023 - Vidéo

Dimanche 11 juin 2023 à 20:55, France 5 diffusera le documentaire inédit "En guerres, Jean-Yves Le Drian témoigne" réalisé par Gabriel Le Bomin.

Dix années ininterrompues aux avant-postes, avec deux présidents de la République. Cinq ans à la Défense. Cinq ans aux Affaires étrangères. Un cas unique sous la Ve République. Durant ces dix années, Jean-Yves Le Drian fut à la fois un acteur essentiel et un témoin exceptionnel de la brutalisation du monde.

L’ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères a quitté le gouvernement et la vie politique il y a un an. Aujourd’hui, il nous raconte les guerres et les crises de cette décennie au cours de laquelle tant d’événements ont fait basculer le monde.

Afghanistan, Syrie, Irak, Mali, Europe, terrorisme, Ukraine… : Jean-Yves Le Drian a vécu et géré ces conflits aux côtés de François Hollande et Emmanuel Macron. Sa parole est rare, son expérience précieuse, son analyse très attendue, son regard sur les principaux dirigeants, de Trump à Poutine, passionnant.

Ce document exclusif est le récit de ce parcours unique.