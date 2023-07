"Canicule 2003 : Paris dans la fournaise" sur France 3 lundi 3 juillet 2023 dans "La ligne bleue"

À découvrir dans la case documentaire "La ligne bleue" lundi 3 juillet 2023 à 22:45 sur France 3, "Canicule 2003 : Paris dans la fournaise" un film inédit réalisé par Morgane Courgeon avec Simon Fichet et Raphaël Bourdelon.

C’était il y a vingt ans. Et pourtant, nous nous rappelons tous où nous étions cet été-là, et comment nous avons traversé cet épisode et combattu ces températures extrêmes. La canicule de 2003 fait partie de notre mémoire collective. De cette période nous reviennent en mémoire quelques images fortes. Celle d’un médecin urgentiste en colère, de couloirs d’hôpitaux bondés, et d’un ministre de la Santé en polo qui semble totalement déconnecté de la réalité.

Entre le 1er et le 20 août 2003, la canicule a fait 15 000 morts. Une victime sur trois vivait en Île-de-France, la région la plus touchée par cette vague de chaleur meurtrière. Ce drame a été le révélateur de nombreuses failles de notre société.

D’abord, l’impréparation des pouvoirs publics à faire face à une telle crise sanitaire. Manque de personnels dans les hôpitaux – déjà. Manque de coordination et de communication des autorités face à la crise. Manque de prise de conscience de ce que certains experts qualifieront plus tard d’épidémie.

La manière dont nous traitons nos aînés, ensuite. Car parmi les victimes de la canicule, la moitié étaient âgées de plus de 85 ans et beaucoup étaient isolées. 40 % sont ainsi mortes seules chez elles ou dans la rue. Pour récupérer leurs corps, les équipes des pompes funèbres de la Ville de Paris se sont relayées 24 heures sur 24. « Des scènes dignes d'un film de guerre », selon leur directeur.

Cet épisode caniculaire est enfin et surtout le « ground zéro du réchauffement climatique », comme le surnomment certains climatologues. Ces derniers estiment qu’à partir de 2050, l’été 2003 sera la norme. Et l’hyperurbanisation, le manque d’isolation des logements et l’absence d’espaces verts sont autant de facteurs aggravants en cas de fortes températures.

Sommes-nous aujourd’hui bien préparés à faire face à de tels événements ? En tout cas, comme après chaque drame, des leçons ont été tirées et des mesures ont été prises. Plan canicule, alertes météo spécifiques, listes des personnes âgées et isolées auprès des mairies, solidarité renforcée, salles climatisées dans tous les Ehpad… Le pays a pris conscience que cet aléa climatique devenait une question de santé publique.

À partir d’archives de l’époque et d’interview des principaux protagonistes, ce documentaire s’attache à décortiquer cet événement hors du commun et retracer les changements que celui-ci a engendré dans notre société.