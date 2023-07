"Les 10 campings les plus incroyables de France" sur C8 vendredi 21 juillet 2023 - Vidéo

Vendredi 21 juillet à 21:10, C8 diffusera "Les 10 campings les plus incroyables de France", un documentaire inédit réalisé par Guillaume Genton, Thibault Gitton et Guillaume Garnier.

Les Français et le camping, c’est une histoire d’amour qui dure depuis plus de 80 ans ! Chaque année, vous êtes des millions de vacanciers à passer la nuit dans l’un des 8 000 campings de l’hexagone.

Et pour séduire toujours plus de nouveaux adeptes, le secteur ne cesse de se renouveler en n’hésitant pas à jouer la carte de l’originalité.

En dehors des sentiers battus, un trio de campeurs original emmené par l’animatrice de télévision Caroline Ithurbide vous propose de découvrir les 10 campings les plus incroyables de France. Du plus extrême au plus chic en passant par le plus zen ou le plus design, nos campeurs vont passer dix nuits inoubliables dans les campings les plus insolites du pays.

Durant ce périple aux quatre coins de la France, la petite bande va même tester un camping naturiste, alors parviendront-ils à relever ce défi de taille et faire tomber leur maillot de bain ?

À la fin de l’aventure, le trio devra faire un choix et élire le camping le plus incroyable de France.

Vous pensiez tout connaitre du camping ? Vous risquez d’être surpris