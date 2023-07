"L'Odyssée des Jeux Olympiques" racontée par Philippe Torreton sur France 2 mardi 25 juillet 2023

Mardi 25 juillet 2023 à 23:15, juste après la diffusion du concert Paris 2024, France 2 vous proposera de découvrir "L'Odyssée des Jeux Olympiques", un documentaire réalisé par Jean-Christophe Rosé, avec la voix de Philippe Torreton.

Les Jeux Olympiques répondent depuis leur création en 1896, à un vœu pieux : rapprocher les hommes et les femmes; quelles que soient leurs convictions, leurs religions ou leurs origines et faire, dans le même temps, table rase des désordres du monde pendant cette quinzaine, la « trêve » olympique. On le sait, cette fraternité de cœur et d’idée a, plus d’une fois, été remise en cause.

Et pourtant, malgré les guerres et les attentats, les boycotts et les tricheries, les surenchères et les scandales, malgré la pandémie du coronavirus qui a obligé de reporter les Jeux de Tokyo 2021, la fête ne saurait être remise en cause ni son succès, sans cesse révisé à la hausse.

Dans la foulée des plus grands champions de l’histoire, cette « odyssée » rapporte la chronique tourmentée d’un événement planétaire qui, à l’image de notre société, à la fois enthousiasmante et décevante, révèle sans cesse nos contradictions, nos progrès et nos compromissions.

Les Jeux sont la métaphore de nos vies. Cette plongée dans les archives éblouissantes ou rares du siècle nous le rappelle.