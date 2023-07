"Des trains pas comme les autres" au Kenya sur France 5 jeudi 27 juillet 2023 avec Philippe Gougler - Vidéo

Jeudi 24 juillet 2023 à 21:00 sur France 5, Philippe Gougler vous proposera de vous ou de revoir le numéro de la série documentaire "Des trains pas commes les autres" qui nous emmène au Kenya.

Le périple de Philippe débute au cœur de la grande vallée du Rift. Ici, les gares sont imposantes mais n’accueillent que peu de passagers. Philippe y rencontre des Masaïs, l’occasion pour lui de découvrir leurs traditions ancestrales et leur habitat.

Arrivé dans la savane, Philippe a rendez-vous avec une équipe de traqueurs de lions. Leur but : signaler où sont les animaux sauvages et dangereux aux éleveurs nomades alentours. Dans la savane, notre globe-trotter ferroviaire découvre une draisine qui va le conduire jusqu’au splendide lac Magadi. Un lac salin d’où est extrait le carbonate de sodium.

Pour finir, Philippe voyagera dans un train tout neuf et moderne qui l’emmènera au cœur de la réserve de Tsavo. Là, il fera la connaissance d’éléphanteaux orphelins. Ils sont ici câlinés et soignés avant d’être relâchés en pleine nature.

Après la vallée du Rift, Philippe Gougler prolongera le voyage au Kenya vers d'autres destinations secrètes.

Notre globe-trotter ferroviaire découvre une autre facette du Kenya. Un Kenya humain et secret, loin des itinéraires habituels.

Le voyage débute au pied du Mont Kenya, un volcan qui culmine à plus de 5000 mètres d’altitude et qui a donné son nom au pays. Ici, les animaux sauvages côtoient des vaches cornues d’une grande beauté. Mais c’est aussi du Mont Kenya que part un train en direction de Nairobi. Il y en a peu mais ils sont très prisés des voyageurs qui redécouvrent ce moyen de transport efficace et peu cher.

A Nairobi, la capitale du Kenya, Philippe découvre un autre moyen de transport plus original : les motos taxis. Certaines sont très colorées et originales. L’occasion pour lui de faire un petit tour dans la ville et de découvrir un autre quartier de Nairobi, le plus grand bidonville d’Afrique : Kibeira. Philippe rencontre Mike, un jeune professeur de danse et qui essaie de faire émerger les talents de ce quartier très défavorisé.

Enfin, Philippe se rend à l’extrême nord du Kenya, dans le désert de Chalbi, au milieu de paysages à couper le souffle. C’est le royaume des dromadaires qui vivent ici en troupeaux. Il découvre un moyen très artistique de les faire boire : les puits chantants. Ce sont d’immenses trous creusés à la main par des hommes qui remontent l’eau en chantant. Un voyage haut en couleur et hors des sentiers battus !