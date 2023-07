"Les 100 lieux qu'il faut voir" : « Les Marquises, un rêve de voyageur », dimanche 30 juillet 2023 sur France 5 - Vidéo

Dimanche 23 juillet à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la collection documentaire “Les 100 lieux qu'ils faut voir” : « Les Marquises, un rêve de voyageur ».

Depuis toujours, les Marquises fascinent. Au 18e siècle, des explorateurs comme James Cook sont venus y accostés. Plus tard, des écrivains au long court, comme Robert Louis Stevenson ou Herman Melville s’y aventurèrent.

Au 20eme siècle, Paul Gauguin et Jacques Brel n’en repartirent jamais. Tous à un moment de leurs existences sont tombés sous le charme de cet archipel de 12 îles, dont seulement 6 sont habitées, situé à 1500 kilomètres au nord Est de Tahiti.

Le voyage démarre à Hiva Oa, l’île principale, célèbre pour avoir accueillie Paul Gauguin puis Jacques Brel qui y ont tous deux trouvé un havre de paix. L’île présente une nature exceptionnelle qui explique que certains l’aient surnommée « l’île jardin ». On trouve ici les plus grands tikis de Polynésie, totems à l’apparence humaines qui représentent le premier homme sur terre. Le site archéologique d’Upeke abrite de tels trésors qu’ils pourraient bien participer au fait que les Marquises se classent au patrimoine mondial de l’Unesco. L’île toute proche de Tahuata, nous permettra également de partir à la rencontre de ceux qui détiennent les secrets de fabrication du pani (le monoï) et à la découverte de plages exceptionnelles.

Nous rejoindrons ensuite l’île de Fatu Hiva, et sa célèbre baie des Vierges qui a vu arriver de nombreux navigateurs et explorateurs. On trouve aussi ici des espèces uniques et rares comme le Maréchal, un petit oiseau dont les quelques derniers couples au monde sont ici scrupuleusement surveillés afin d’éviter leur extinction.

Enfin, direction Nuku Hiva, la plus grande et la plus peuplée des îles Marquises. Les paysages sont ici aussi à couper le souffle. Henri Melville, célèbre écrivain américain les a d’ailleurs présentés de la façon suivante : « les jardins de l’Eden, s’ils s’étaient révélés à moi, ne m’auraient pas enchantés davantage ». Une excursion dans la vallée d’Hakaui nous permettra d’en avoir un bon aperçu. De magnifiques plages de sable blanc complètent ce tableau idyllique dans la baie d’Anaho, à la découverte des fonds marins avec des espèces emblématiques comme les raies mantas.

L’île est aussi une zone culturelle très riche, le site archéologique Kamuhei présentent notamment d’exceptionnelles « paepae » : les plateformes en pierres qui étaient les habitations des premiers marquisiens.