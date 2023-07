"Suzanne jour après jour" sur France 3 mercredi 2 août 2023 dans "L'heure D"

Mercredi 2 août 2023 à 23:25, France 3 diffusera dans la case documentaire "L'heure D" le film "Suzanne jour après jour" réalisé par Stéphane Manchematin et Serge Steyer.

Née en 1930, Suzanne vit seule dans une ferme isolée des Hautes-Vosges, dépourvue du confort moderne et dans laquelle elle est née.

« On verra bien ! » Suzanne prend la vie comme elle vient, avec calme et sérénité. Elle vit seule dans la ferme qui l’a vue naître en 1930, en lisière d’une forêt des Hautes-Vosges. La maison n’est raccordée ni à l’eau ni à l’électricité.

Au gré des saisons, Suzanne cultive son potager, prépare ses conserves, lit la presse, marche dans la montagne, accueille les visiteurs de passage. Elle savoure en riant tous les petits plaisirs de la vie, s’amusant d'incarner cette sobriété heureuse à laquelle aspirent ses contemporains.

Note d'intention des réalisateurs

Voilà plus de vingt ans que nous – Serge et Stéphane – cheminons ensemble sur la voie du documentaire, de tournages en séances de montage, de projets en projets, de films en films.

Nous voilà donc à nouveau réunis, avec l’envie de pousser plus loin l’expérience de cinéma que nous proposons au spectateur. Une expérience existentielle jouant sur les registres du temps dilaté et des silences. Une invitation à nous tenir au plus près de notre personnage qui, comme les précédents, a fait le choix de se tenir à distance du monde contemporain.

Avec Suzanne, nous continuons aussi à creuser notre sillon vosgien, dans une région sylvestre qui abrite nos souvenirs d’enfance et à laquelle nous sommes intimement liés. Par son mode de vie, Suzanne fait partie de ce que les chercheurs en sciences sociales appellent les « derniers ». Pour nous, sa façon d’« habiter la vie » est exemplaire d’un rapport au temps en voie de disparition, d’une relation simple à l’existence, d’une consommation qui se limite aux besoins essentiels, d’une relation à l’environnement spontanément respectueuse. Son mode de vie a de quoi interroger, et fournir nombre de pistes de réflexions à celui qui questionne peu ou prou sa façon de vivre.

Notre conviction est que le mode de vie de Suzanne, loin d’être « archaïque », est éminemment d’actualité. Et si les « derniers » devenaient des pionniers ?