"La Californie !" : série documentaire inédite à voir sur ARTE mardi 1er août 2023

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la Californie s'est imposée comme une terre promise de l'innovation, des idées pionnières et des révolutions sociétales. Retour sur une foisonnante histoire dans cette série documentaire inédite à découvrir sur ARTE mardi 1er août 2023 à partir de 20:50.

La naissance d'un mythe

Au fond d'un garage de Los Angeles ou dans les bureaux de la Silicon Valley, des centaines de pionniers ont laissé libre cours à leur créativité, participant à la création d'un mythe californien qui continue de fasciner.

Sur fond de témoignages et d'images d'archives, les réalisateurs allemands Lukas Hoffmann et Thomas Rigler reviennent sur les événements qui, en quelques décennies, ont contribué à façonner cette légende.

20:50 Épisode 1 Le laboratoire de la planète

Surnommée "The Golden State", la Californie incarne, mieux que n'importe quel autre État, le rêve américain.

Dès les années 1950, artistes, ingénieurs et scientifiques y affluent, faisant souffler sur les plages de Malibu un vent de créativité nouvelle. Multipliant les innovations, certains de ces pionniers réfléchissent à la concrétisation d'un projet des plus fous : aller sur la Lune.

Dix ans plus tard, l'université de Berkeley devient le berceau des contestations étudiantes, qui ne tardent guère à servir de modèles à la jeunesse du monde entier. À San Francisco, où gravitent artistes et musiciens, plusieurs communautés prônent l'autosuffisance et l'amour libre, incarnant le rêve d'une société juste et pacifique.

21:50 Épisode 2 Révoltes et révolutions technologiques

En 1969, une gigantesque marée noire submerge les côtes de Santa Barbara. Marquant profondément l'opinion américaine, la catastrophe aboutit à la naissance des premières lois de protection de l'environnement et du littoral. La même année, l'ancêtre d'Internet voit le jour à l'université de Stanford, sous l'impulsion de la pionnière Elizabeth Feinler. La Silicon Valley, alors peuplée de vergers et de fermes, devient peu à peu le paradis de l'innovation que l'on connaît aujourd'hui.

Deux ans après le drame qui a mis brutalement fin à la mission Apollo 1, les Américains entreprennent à nouveau de viser la Lune. Côté sport, les premiers skate-parks voient le jour alors que le surf s'impose comme un véritable mode de vie.

22:35 Épisode 3 De l'utopie à la réalité

Dans nombre de domaines, la Californie a toujours une longueur d'avance. Alors que l'effondrement de l'Union soviétique marque la fin de la course à la Lune, le centre de recherche JPL, implanté au coeur de la Silicon Valley, se tourne rapidement vers la conquête de Mars.

Près d'un demi-siècle plus tard, Elon Musk nourrit toujours l'espoir d'y envoyer des humains. En architecture, le modernisme californien a développé, dès les années 1950, le concept d'habitat ouvert, qui a rapidement séduit le reste du monde. Les superproductions hollywoodiennes, quant à elle, ont très tôt mis en scène la menace des catastrophes naturelles...

Face aux enjeux climatiques actuels, le culte de la voiture individuelle, encore omniprésent aux États-Unis, laisse ici place à la mobilité douce.