"Les 100 lieux qu'il faut voir" : « Sur le chemin des Basques, de la mer à la montagne » dimanche 6 août 2023 sur France 5 - Vidéo

Dimanche 6 août 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la collection documentaire “Les 100 lieux qu'ils faut voir” : « Sur le chemin des Basques, de la mer à la montagne ».

Ce nouvel épisode nous plonge dans la culture toujours très vivante du Pays basque.

Un périple qui emprunte tout d’abord le chemin du littoral de Biarritz à Hendaye avant de s’enfoncer dans les montagnes plus secrètes. Avec comme guides trois femmes de générations différentes, passionnées par leur territoire, nous partons à la rencontre d’artisans, de sportifs, de pêcheurs ou de conservateurs, toutes et tous ont à coeur d’être les gardiens d’un remarquable patrimoine et d’un certain art de vivre.

Tout au long de ce voyage entre mer et montagne, nous partons à la découverte de ce qui constitue la force de l’identité basque, la pelote, les chœurs, la pratique de la rame à bord de trainières, d’antiques barques de pêche, en passant par la fabrication traditionnelle de makhilas, bâtons de marche soigneusement travaillés par des maîtres d’art.

Sans oublier la richesse du patrimoine bâti comme la villa d’Arnaga, joyau d’architecture imaginée par Edmond Rostand, le fort de Socoa dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, ou encore la chapelle impériale de la princesse Eugénie à Biarritz.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro "Les 100 lieux qu'il faut voir : Le sentier cathare, de l'Ariège à la Méditerranée".