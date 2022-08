“Les 100 lieux qu'il faut voir” : « Le sentier Cathare, de l'Ariège à la Méditerranée » dimanche 28 août sur France 5 (vidéo)

Dimanche 28 août à 20:55, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la collection documentaire “Les 100 lieux qu'il faut voir” : « Le sentier Cathare, de l'Ariège à la Méditerranée » réalisé par Emmanuel Descombes.

De l’Ariège à l’Aude, des contreforts des Pyrénées à la Méditerranée, existe un chemin mythique, le sentier des Cathares, ces hommes qui ont défié l’église et remis en cause son lustre au XIIIe siècle.

Au fil du chemin, on croise des citadelles imprenables, des rivières riches d’un métal précieux et de splendides ruines comme celles du château de Quéribus.

Au creux des montagnes se niche un village au caractère médiéval intact et à Alet-les-Bains se dressent les imposants vestiges d’une abbaye-cathédrale.

Dans la haute vallée de l’Aude, se dévoilent les spectaculaires gorges de Galamus, idéales pour la pratique du canyoning.

Tandis qu’au bout du voyage à Gruissan, s’étalent des marais salants aux couleurs magiques. On y trouve la plage des chalets rendue célèbre par le mythique film de Jean-Jacques Beineix, 37°2, le matin.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « La Lozère, une nature à l'état pur ».

Plurielle et multiple, elle se révèle au détour d'un sentier d'altitude ou le long d'une rivière sortie d'une gorge luxuriante creusée dans la roche. De ces terres protégées, émerge un riche patrimoine.

Venez découvrir châteaux édifices religieux et palais minéraux avec les amoureux de ce territoire. Partagez avec eux, l'histoire et les savoirs faire de ce pays riche de paysages authentiques et enchanteurs.