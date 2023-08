"J’irai dormir chez vous à Hawaii" vendredi 11 août 2023 sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy - Vidéo

Vendredi 11 août 2023 à 21:10, Antoine de Maximy vous proposera de (re)découvrir sur RMC Découverte un numéro de « J’irai dormir chez vous » tourné à Hawaii.

Dans cet épisode, Antoine repart pour de nouvelles aventures à l’autre bout de la terre.

L’archipel d’Hawaii n’est pas un pays, mais constitue un des états des Etat-Unis. Le baroudeur et ses petites caméras débarquent sur Big Island, plus précisément dans la petite ville de Hilo. Il y rencontre une famille étonnante. A cause de la crise économique, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants vivent tous sous le même toit. La soirée est très gaie, mais par manque de place, ils ne peuvent garder Antoine pour la nuit.

Puis le voyageur se dirige vers Honolulu sur l’île d’Ohau pour y voir les surfeurs. Pour parcourir l’île, il loue une moto adaptée au pays : une Harley Davidson. Il débarque à Pipeline, le mythique spot de surf, en pleine compétition, mais ce n’est pas le meilleur moment pour les rencontres. Il va s’apercevoir qu’ici le surf est plus qu’un sport, c’est un art de vivre.

Puis Antoine prend le bateau pour la petite île de Molokai. Elle n’est ni peuplée, ni touristique et c’est justement ce qui attire le globe squatteur. Il trouve un vélo et commence à parcourir les environs. Après plusieurs rencontres truculentes, il croise Zelda et Todd. Ce dernier est charpentier et ils vivent dans une petite cabane au bord de la mer. Ils acceptent d’accueillir Antoine chez eux pour la nuit.

En seconde partie de soirée, RMC Découverte rediffusera "J'irai dormir chez vous aux Caraïbes".