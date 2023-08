"Les 100 lieux qu'il faut voir" : « La voie d'Arles, l'autre chemin de Compostelle » dimanche 13 août 2023 sur France 5 - Vidéo

Dimanche 13 août 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la collection documentaire “Les 100 lieux qu'ils faut voir” : « La voie d'Arles, l'autre chemin de Compostelle ».

Autre voie mythique de Compostelle, cet itinéraire nous mènera de la Méditerranée aux vallons du Gers.

La voie d’Arles, également appelée Via Tolosana, reliait historiquement les chemins venant d’Italie et d’Espagne. Elle constitue une succession de lieux d’histoire et de paysages exceptionnels.

Un voyage au cœur de l’Occitanie, sur l'un des chemins de randonnées les plus appréciés des Français.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro "Les 100 lieux qu'il faut voir" : « De la Maurienne au mont Blanc ».