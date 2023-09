"Sur le front" : Comment échapper à la canicule en ville ? Lundi 4 septembre 2023 sur France 5 - Vidéo

Lundi 4 septembre 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un nouveau numéro inédit de "Sur le front". L'enquête de ce premier numéro de la saison : « Comment échapper à la canicule en ville ? ».

Comment sauver nos arbres en ville ? Qu’est-ce qui est le plus efficace pour faire baisser la température ? Peut-on trouver une alternative à la climatisation ?

Hugo Clément propose un tour de France des dernières innovations et part à la rencontre des citadins qui se battent contre la « bétonisation ». Certains se mobilisent même pour faire revenir les animaux sauvages, comme les castors ou les faucons pèlerins, en plein centre-ville.

Édito de Hugo Clément

Nous avons été nombreux à souffrir des fortes chaleurs cet été. Quand on habite ou qu’on travaille en ville, cette chaleur est particulièrement étouffante. A Sur le Front, nous nous sommes demandé ce que l’on pouvait faire pour arrêter de suffoquer. Nous avons comparé les différentes innovations : repeindre les toits en blanc, construire des murs végétalisés, installer des brumisateurs, construire de larges ombrières… Toutes les villes de France rivalisent d’idées pour rester habitables pendant les mois estivaux. Nous avons observé l’efficacité de tous ces systèmes et nous avons découvert que le meilleur rempart contre la chaleur sont les arbres, et en particulier les vieux arbres ! Pourtant, de nombreuses mairies ou promoteurs immobiliers proposent aujourd’hui de les couper. Ils promettent d’en planter d’autres un peu plus loin pour compenser. C’est une ineptie : avec le changement climatique, beaucoup de jeunes arbres ont du mal à se développer. Rien ne dit qu’ils résisteront aux sécheresses et aux vagues de chaleur de plus en plus intenses dans les années à venir. Tous les spécialistes insistent sur l’importance de préserver nos vieux arbres en ville. Dans de nombreuses agglomérations, les citadins se battent pour les conserver. Nous les avons suivis un peu partout : grâce à eux les projets les plus destructeurs sont abandonnés.

Nous nous sommes aussi demandé comment rafraîchir l’intérieur de nos logements, de nos bureaux, de nos commerces. Pendant les grosses chaleurs, nous avons tous la tentation d’installer des climatiseurs pour nous rafraîchir. Sauf qu’en solutionnant le problème à court terme, on ne fait qu’aggraver la situation générale ! Je me doutais que les climatiseurs n’étaient pas très bons pour l’environnement mais j’ai pris la mesure de leur nocivité : en plus de rejeter de l’air chaud à l’extérieur, ils sont très énergivores, difficiles à recycler et ils utilisent des gaz à effet de serre très puissants.

Nous avons découvert que, heureusement, des solutions existent ! J’ai visité une entreprise qui a fait retirer tous ses climatiseurs en mettant en place un ingénieux système d’aération la nuit. J’ai été bluffé par le résultat. Nous sommes aussi allés à la rencontre d’un ingénieur en Alsace. Il a trouvé une technique pour récupérer la fraîcheur naturellement présente dans le sol et maintenir des pavillons de particuliers frais, même en plein été. Nous avons pu rêver avec quelques initiatives qui redonnent de l’espoir. Plusieurs villes, en Ile-de-France ou dans la Drôme, se sont lancées dans d’importants travaux pour faire rejaillir des rivières enterrées sous le bitume il y a plus de 50 ans et faire, enfin, baisser la température en ville.

Des séquences fortes

Abattage d’arbres en ville sous protection des forces de l’ordre

Partout en France, des collectifs de riverains s'organisent pour sauver les arbres, menacés par des projets urbains. A Montreuil, la situation est si tendue que l'abattage de marronniers est déclenché par surprise aux aurores, en pleines vacances scolaires, sous surveillance de la police.

Passion : faire péter le béton

Les membres de cette association se retrouvent avec des pioches et des masses à la main pour faire sauter le bitume ! Si leur but est de re-végétaliser les centres-villes et de rendre l'atmosphère moins étouffante, ils apprécient aussi de se défouler en cassant le macadam. Ils négocient avec la mairie des espaces où ils remplacent des places de parking par des arbres.

Refroidir sa maison sans clim, c’est possible !

On se demande tous comment rafraîchir sa maison sans avoir recours à la climatisation. On sait que la clim renvoie de la chaleur à l'extérieur, consomme beaucoup d’énergie et rejette des gaz à effet de serre particulièrement nocifs. Un ingénieur alsacien pense avoir trouvé la solution. Il utilise la fraîcheur naturelle du sous-sol, comme lorsqu’on descend à la cave ou qu’on tire l’eau d’un puits, pour refroidir des maisons individuelles.

On creuse pour faire réapparaître les rivières enterrées

Quand les communes sortent les grands moyens pour retrouver les rivières en ville ! A Roman-sur-Isère, la rivière la Savasse, enterrée il y a 70 ans, refait surface. La mairie casse du bitume et les habitants vont retrouver le cours d’eau. Elle ramènera un peu de fraîcheur en ville. En région parisienne, la Bièvre fait elle aussi son grand retour.

Faucons pèlerins, castors, hérissons : les animaux sauvages débarquent en ville

Qui imagine que les faucons pèlerins apprécient nos barres d’immeuble ? Pas besoin d’aller dans les Alpes pour les apercevoir. En région parisienne, des habitants se battent pour leur installer d’immenses nichoirs. Ils peuvent profiter de leur vol majestueux et de leur rôle de prédateur naturel auprès des pigeons.

Des citadins se mobilisent aussi pour laisser un espace en ville… aux hérissons ! Parfois victimes de l'agriculture intensive, des petits animaux quittent la campagne pour se réfugier en ville. À Lyon enfin, les habitants découvrent avec joie que le castor est revenu sur les berges, en plein centre-ville !

Des combattants

Thomas Brail

Quand il s’agit de défendre les arbres, Thomas est prêt à tout… même à s'accrocher aux branches pendant plusieurs jours ! C’est même devenu la signature de cette infatigable arboriste du Tarn, qui parcourt la France et déploie toute son énergie au service des luttes locales. Combattant tenace et passionné, il nous embarque dans ses combats pour préserver les arbres - et la fraîcheur ! - dans nos zones urbanisées.

Sabrina

Cette mère de famille de Bagnolet se bat sans relâche pour que les arbres de son quartier ne soient pas abattus. Elle veut que son fils Nolan profite de leur fraîcheur et s'éveille à la nature grâce à ces végétaux. Manifestations, occupation du terrain… Sabrina nous montre qu’elle est prête à tout pour préserver la nature en ville.

Tangui Le Dantec

Cet architecte engagé repense l’urbanisme pour faire baisser la température en ville. Armé d'une caméra thermique, Tangui nous démontre l’importance de laisser sa place à la végétation, les arbres et les rivières dans nos zones urbaines. Il est formel : c’est la condition pour que nos villes restent habitables l’été dans les années à venir.