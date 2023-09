"60 jours en prison" : 2 épisodes à revoir sur RMC Story jeudi 14 septembre 2023

Jeudi 14 septembre 2023 à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série documentaire "60 jours en prison".

Sept volontaires ont accepté d'être incarcérés pendant 60 jours pour vivre aux côtés des détenus dans la prison du comté de Clark. Ni les prisonniers, ni le personnel de la prison ne connaissent leur mission.

Cette expérience immersive inédite ouvre les portes de l'univers carcéral, au plus proche des détenus. Un accès exclusif, jamais obtenu jusque-là, aux problématiques de ce terrain afin de mieux en comprendre les difficultés et de faire évoluer les mentalités et les conditions de détention, aussi bien du côté des prisonniers que du personnel pénitentiaire.

21:10 Épisode 5 Dans la ligne de mire



Dans la prison du comté de Clark, dans l'Indiana, il devient difficile pour les « détenus volontaires » de garder leur couverture car leurs nerfs sont mis à rude épreuve. Pour continuer à se faire passer pour des « vrais » prisonniers, l'un d'entre eux est appelé à passer devant le juge. Mais après une succession d'erreurs catastrophiques, l'un des volontaires devient la cible des détenus...

22:05 Épisode 6 Détenu à part entière



Les sept détenus volontaires sont à mi-chemin de l'expérience inédite qui se déroule dans la prison du comté de Clark. La tension monte dans le quartier des femmes, tandis que l'un des prisonniers clandestins se retrouve en danger imminent face aux autres détenus de son quartier.