"Bernard Tapie, le spectacle permanent" : document inédit sur France 5 vendredi 15 septembre 2023 - Vidéo

Vendredi 15 septembre 2023 à 21:10, France 5 diffusera le documentaire inédit "Bernard Tapie, le spectacle permanent" réalisé par Valentin Mollette et Julie Peyrard.

Un style décomplexé, parfois brutal… Bernard Tapie restera l'un des symboles des années 80-90.

L’homme qui se rêve chanteur impose les codes du spectacle dans tous les domaines qu’il investit au cours de ses multiples vies : le sport, l’économie et la politique. Bernard Tapie brouille les pistes, l’entrepreneur s’offre une tournée des Zénith, le ministre scénarise les débats politiques. En avance sur son époque, Bernard Tapie annonce la nôtre.

Alors que la vie romanesque de Bernard Tapie est adaptée en série sur une plateforme à peine deux ans après sa disparition, le documentaire propose un portrait inédit de l’homme d’affaires qui a fait de la culture de la gagne, du clash et du spectacle sa marque de fabrique.

Le récit est mené par ceux qui l’ont bien connu (Jean-Pierre Papin, Claude Lelouch, Jacques Séguéla, Jean-Louis Borloo…) et des personnalités marquées par le parcours hors norme du personnage (l’écrivain Nicolas Mathieu, les réalisateurs et scénaristes Tristan Séguéla et Olivier Demangel, la comédienne Anne Depétrini…).