Immersion dans "Les châteaux du Moyen Âge" sur ARTE samedi 16 septembre 2023 - Vidéo

Aux quatre coins de l’Europe, une passionnante immersion en deux parties dans le quotidien des châteaux forts, hauts lieux de vie et de défense au Moyen Âge, à voir ou à revoir sur ARTE samedi 16 septembre 2023 à partir de 20:55.

Toujours présents dans les paysages européens, les châteaux forts restent dans l’imaginaire collectif l’un des symboles du Moyen Âge. Ces lieux de vie et de défense, d’abord édifiés en bois, se comptaient par dizaines de milliers dans l’Europe médiévale. Comment démêler les légendes qui leurs sont attachées et la vérité historique ?

Ce documentaire en deux parties revisite de nombreux édifices dans toute l’Europe, en effectuant un détour par le désormais célèbre chantier de Guédelon, remarquable laboratoire des techniques médiévales.

20:55 Partie 1

Comment les châteaux forts étaient-ils conçus, édifiés et aménagés ? Entre le seigneur et les membres de sa famille, les serviteurs et les artisans, comment s’y organisait la vie quotidienne ?

De Gisors à Windsor en passant par Vincennes, cet épisode se penche sur les enjeux de construction et d’organisation sociale des châteaux forts du Moyen Âge.

21:40 Partie 2

Les châteaux forts avaient d’abord pour vocation de protéger leurs occupants contre les attaques. Avec leurs fortifications complexes, ils assuraient un indispensable maillage territorial à une époque loin d’être pacifiée. Comment leurs habitants s’organisaient-ils pour résister aux sièges ?

Cette deuxième partie explique la manière dont le château médiéval organisait sa défense, jusqu’à ce que l’avènement du canon et les bouleversements politiques des XVe et XVIe siècles le relèguent dans le passé.