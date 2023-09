"Retour à l'instinct primaire" : 2 épisodes de la saison 8 diffusés sur RMC Story samedi 16 septembre 2023

Samedi 16 septembre 2023 à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème saison de "Retour à l'instinct primaire".

Deux inconnus, un homme et une femme, aguerris aux techniques de survie, ont décidé de mettre leurs compétences à l’épreuve des biotopes les plus hostiles de la planète. Sans eau, sans nourriture et sans vêtement, ils devront réussir à se protéger des températures extrêmes, de prédateurs féroces et d’insectes aux morsures redoutables, tout en collaborant pour survivre pendant … 21 jours.

Ils s’apprêtent donc à tenter l’un des défis les plus extrêmes jamais imaginés en matière de survie. Et pour y arriver, ils devront accepter de retourner… à leur instinct primaire !

21:10 Épisode 8x07 La relève

Les enfants de deux célèbres survivalistes affrontent la menace de vipères mortelles et de fourmis de feu dans la jungle mexicaine. Waylon et Julia tiendront-ils 21 jours ?

22:05 Épisode 8x08 La jungle maudite



Zach et Ann doivent survivre à une chaleur intense, aux moustiques et aux serpents pour survivre à Santa Catalina. Cette jungle colombienne a un passé sanglant et serait maudite.