"Un silence si bruyant" : Emmanuelle Béart lève le voile sur l'inceste dimanche 24 septembre 2023 sur M6 - Vidéo

Dimanche 24 septembre 2023 à 23:00, M6 diffusera le documentaire inédit "Un silence si bruyant" dans lequel Emmanuelle Béart souhaite lever le voile sur l’inceste.

En sortant du silence, l’actrice, accompagnée d’Anastasia Mikova, réalisatrice, confronte sa réalité à celle des autres.

Victime d’inceste dans sa jeunesse, son objectif est de faire un film sur les ravages de l’inceste au fil du temps, et de mettre des mots sur le combat des victimes, face à leur entourage, face à la justice, face au mutisme de la société, pour avancer et pouvoir se reconstruire.

C’est la première fois qu’Emmanuelle Béart prend la parole sur son histoire. Elle souhaite prendre part à ce combat pour faire entendre la parole des victimes, pour que le public comprenne la violence de ce qu’elles vivent, mais avant tout pour inciter la société tout entière à mieux protéger les victimes.

Emmanuelle Beart : “Si ma grand-mère n’était pas intervenue, si on ne m’avait pas mise dans ce train à l’âge de 15 ans pour rejoindre mon père, je ne suis pas certaine que j’aurais réussi à vivre : c’est aussi violent que ça, c’est aussi réel que ça. Et je sais combien il est difficile de se représenter ce qu’est l’inceste quand on ne l’a pas vécu. Mais au vu de l’ampleur de ce désastre, nous pouvons tous nous demander quelle est cette société, où dans le fond on a l’impression que tout le monde est d’accord pour ne pas lutter contre. Ça a été notre travail à Anastasia et moi, lutter contre, de toutes nos forces. Ce n’est plus à nous de prendre la parole, ce film existe. Je ne sais pas encore les répercussions qu’il aura sur moi, mais je sais que je l’ai fait aussi par amour, pour l’enfant que j’ai été.”

Parmi les témoins dans ce documentaire : Sarah et sa fille.

La fille de Sarah a 4 ans quand elle dit à sa mère pour la première fois que son père lui touche les parties intimes. Sarah la croit. Elle décide de porter plainte, mais c’est elle qui se retrouve accusée. On qualifie son comportement “d’aliénation parentale” un concept très décrié et officiellement interdit en France que la justice utilise pourtant encore très souvent pour accuser les mères de manipuler les enfants dans le cadre d’une séparation. Une expertise psychologique demandée par le juge confirme que le père a bien des comportements à caractère incestueux. Malgré cela, cette procédure pénale est classée sans suite par manque de preuves en 2015 et le juge ordonne que la petite fille continue à aller chez son père un week-end sur deux et la moitié des vacances. Sarah, la maman, n’a pas d’autre choix, elle s’exécute.

Un jour, la police appelle Sarah pour lui dire que son ex-conjoint est en détention provisoire pour tentative de viol sur mineur sur une autre jeune fille de 15 ans. A ce moment, sa fille lui dit : “Maman, avec moi, ça n’a jamais cessé”. Elles commencent une nouvelle bataille judiciaire, et cette fois-ci, le père est condamné. Il aura fallu trois accusations par plusieurs mineurs pour qu’il le soit. La fille de Sarah a 12 ans aujourd’hui, c’est une petite file d’un courage et d’une résilience hors normes. Elle a eu la force de confronter son agresseur, son père, lors du procès, de dire devant les magistrats ce qu’il lui avait fait