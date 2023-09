"Fin de vie : pour que tu aies le choix" sur France 5 mardi 26 septembre 2023

À découvrir sur France 5 mardi 26 septembre 2023 à 21:05, le documentaire inédit "Fin de vie : pour que tu aies le choix" réalisé par Magali Cotard.

Alors qu’un projet de loi sur la fin de vie devrait être prochainement présenté en Conseil des ministres puis discuté au Parlement, France Télévisions propose une programmation spéciale autour de cette question de société majeure, complexe et sensible.

Mardi 26 septembre 2023 à 21.05, France 5 diffusera "Fin de vie : pour que tu aies le choix". Dans ce documentaire de Magali Cotard, Marina Carrère d’Encausse, entre quête personnelle et enquête journalistique, partage les interrogations et bouleversements profonds qui peuvent tous nous toucher. Ce film éclairant sera suivi d’un entretien de Marina Carrère d'Encausse par Mohamed Bouhafsi.

Cette programmation spéciale se poursuivra avec la diffusion, mercredi 11 octobre 2023 sur France 2, d’une soirée continue autour de la fiction inédite "Le prochain voyage". Réalisé par Thierry Binisti et interprété par Line Renaud et Jean Sorel, ce film sera suivi d'un débat présenté par Julian Bugier pour aborder et comprendre les questions cruciales autour de la fin de vie.

Cette soirée se conclura par la rediffusion du documentaire "Fin de vie : pour que tu aies le choix".

Dans "Fin de vie : pour que tu aies le choix", Marina Carrère d’Encausse lève le voile sur les questionnements intimes liés à la fin de vie, qui traversent la société.

Dans ce documentaire, la médecin-journaliste nous présente Antoine, son compagnon, atteint de la maladie de Charcot, incurable, et qui souhaite choisir sa fin de vie.

Mais la loi actuelle est-elle suffisante ? Faut-il seulement mieux l’appliquer en permettant un meilleur accès aux soins palliatifs ? Faut-il autoriser le suicide assisté, l'euthanasie ?

Les questionnements de Marina, ses doutes sont aussi ceux de nombreux Français qui s’interrogent sur la façon dont la France pourrait légiférer. Même si 75 % d’entre eux sont favorables à un élargissement de la loi.

Dans une enquête intimiste et bouleversante, Marina nous emmène à la rencontre des malades concernés par une fin de vie, de soignants, de politiques, en France mais aussi en Belgique, en Suisse et au Canada. Des pays dans lesquels l’euthanasie ou le suicide assisté sont autorisés.

Selon quels critères ? Avec quels bénéfices ? Quels garde-fous ? Quelles dérives ?

Entre quête personnelle et enquête journalistique, ce film aborde sans fard et sans préjugé cet enjeu majeur pour notre société, à la fois intime et universel.

Les intervenants :

En France :

Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé.

Dr Claire Fourcade, service de soins palliatifs de l'hôpital du Grand Narbonne et présidente de la SFAP, Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Pr Denis Labayle, ancien chef de service des hôpitaux de Paris et coprésident de l'association Le Choix.

En Belgique :

Dr Philippe Lebecq, médecin généraliste.

Dr François Damas, responsable de la consultation fin de vie à l'hôpital de la Citadelle de Liège.

En Suisse :

Romano La Harpe, médecin conseil pour Exit.

Gabriela Jaunin et Jean-Jacques Bise, coprésidents de l'association Exit Suisse Romande.

Canada :

Dr Richard Dumouchel, médecin généraliste.

Marie-France Renaud, conseiller funéraire.