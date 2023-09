"Pepsi vs Coca - La guerre des colas" sur RMC Story mardi 26 septembre 2023

Mardi 26 septembre 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvir le documentaire inédit "Pepsi vs Coca - La guerre des colas".

Ce documentaire retrace la longue et féroce rivalité entre Coca et Pepsi, centrée sur la débâcle du "New Coke" en 1985.

Pendant près de cent ans, Coca-Cola a été le leader incontesté de l'industrie mondiale des sodas, qui pèse plusieurs milliards de dollars - un produit ennuyeux, prévisible, mais indiscutablement le meilleur - tandis que Pepsi a été le numéro 2, toujours en train de se moquer de son grand frère avec des publicités d'avant-garde.

Mais en 1985, dans un contexte plus étrange que la fiction, les dirigeants de Coca-Cola ont pris une décision si audacieuse que personne dans les deux entreprises ne pouvait y croire : ils ont changé la formule de la boisson la plus populaire de la planète.

En seconde partie de soirée, RMC Story rediffusera "Les secrets de Coca-Cola".

Ce documentaire vous plongera dans l’histoire de Coca Cola. Un simple médicament à l’origine, découvrez comment cette boisson est devenue, au fil des années, iconique à travers le monde grâce à des témoignages exclusifs.