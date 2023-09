"100 jours avec les secours" : immersion avec le Samu de Bourgogne sur RMC Story mercredi 27 septembre 2023

Mercredi 27 septembre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "100 jours avec les secours" : « Samu de Bourgogne : course contre-la-montre pour sauver des vies ».

Le temps est leur obsession ! Médecins, infirmiers ou ambulanciers, ces professionnels de l’urgence ont un seul objectif : arriver le plus vite possible sur les lieux d’un accident pour nous secourir et accomplir les bons gestes.

Chaque année, ce sont plus 100 Samu répartis partout en France qui répondent à plus de 20 millions d’appels et près de 400 structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) qui réalisent plus de 750 000 interventions. Collisions, chutes graves, malaises ou accidents domestiques… Les missions des médecins urgentistes ne se ressemblent jamais.

Cette série documentaire dressera le portrait de ces médecins de l’urgence. Si certains, malgré des années d’expérience continuent d’être surpris par la pluralité des interventions, d’autres commencent à peine leur carrière et doivent apprendre à gérer des situations sensibles, comme le sont les urgences pédiatriques. Dans ces cas-là, comment prendre la bonne décision en une poignée de secondes, quand une vie est en jeu ?

De l’appel de détresse, jusqu’à la sortie des patients de l’hôpital en passant par la pratique des premiers soins et les interventions d’urgence, nous avons suivi ces histoires de vie entre victimes et professionnels de santé.

A travers des interventions quelques fois spectaculaires, médecins et infirmiers décrypteront en situation, dans l’urgence, ces actes médicaux techniques et indispensables, points de départ d’une course contre la montre.

Épisode 5 Samu de Bourgogne : course contre-la-montre pour sauver des vies

Ils veillent 24H/24 sur les 45 000 habitants de Chalon-sur-Saône, en Franche Comté. Les équipes du Samu réalisent plus de 2500 interventions par an ; un rythme effréné dû notamment à la position stratégique de la ville : l’agglomération de Chalon-sur-Saône compte près de 51 communes, entourées de grands axes comme l’A6, mais aussi de petites routes de campagne accidentogènes. Collisions, chutes graves, accidents domestiques ou enfants en danger, les missions de ces médecins de l’urgence ne se ressemblent pas.

A 36 ans, Pierre Yves est médecin urgentiste. Sa mission : pratiquer dans des conditions quelques fois sommaires, les premiers gestes médicaux comme la réduction d’une fracture ouverte, en plein milieu de la rue, après un accident de moto ! Des interventions capitales ; point de départ d’une course contre la montre.

Pierre quant à lui a rejoint le Samu depuis trois ans seulement. A 32 ans, ce jeune papa se voit confronter à des interventions sensibles comme des urgences pédiatriques : confronté aux convulsions d’un bébé, Pierre doit stopper la crise au plus vite afin d’éviter tout risque de lésions cérébrales graves et irréversibles. Face à ces situations extrêmes, le jeune médecin apprend tous les jours de ce métier, guidé par une dévotion au service de l’autre et le dépassement de soi.

A 60 ans, Paul Henry lui est un des piliers du service. Il est en première ligne face à l’angoisse et la détresse des patients. En à peine quelques minutes il sait rassurer les proches des victimes et analyser chaque situation pour guider au mieux les équipes sur le terrain.

De son côté, Gérard, malgré ses 30 ans passés aux urgences, va vivre une nuit qu’il n’est pas prêt d’oublier. Appelée en début de soirée sur un impressionnant feu domestique, son équipe va être détournée vers un grave accident de la voie publique. Un véhicule a fait plusieurs tonneaux sur une route départementale. Gérard va devoir stabiliser le conducteur polytraumatisé et le transférer de toute urgence par hélicoptère.

Qui sont ces professionnels dont le sang-froid est le mot d’ordre ? Quelles sont les urgences auxquelles ils sont confrontés ? Et comment prendre rapidement la bonne décision quand une vie est en jeu ?

A travers ce nouvel épisode de la série "100 jours avec les secours", vous découvrirez ces gestes médicaux essentiels exercés dans l’urgence…

Plongée dans le quotidien mouvementé de ces hommes et de ces femmes qui consacrent leur vie à sauver celle des autres.