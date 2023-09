"Justice en France" au tribunal correctionnel de Poitiers sur France 2 mercredi 27 septembre 2023

Mercredi 27 septembre 2023 à 22:45, France 2 diffusera un nouvel épisode de la 2ème saison de la série documentaire "Justice en France" qui se déroule au tribunal correctionnel de Poitiers

52 minutes en immersion au cœur de la justice du quotidien dans tous les territoires. "Justice en France" est désormais sur France 2, le mercredi en seconde partie de soirée. Une série documentaire présentée par le chroniqueur judiciaire Dominique Verdeilhan.

Cette collection de justice filmée propose des captations d'audiences pénales ou civiles inédites, décryptées par Dominique Verdeilhan et ses invités, qu'il soient magistrats ou avocats.

"Justice en France" permet de « donner à voir le fonctionnement de la justice pour mieux la comprendre ».

Audience au tribunal correctionnel de Poitiers

Reconnu coupable lors d’un premier procès de violences conjugales, le prévenu a été condamné à six mois d’emprisonnent avec sursis. Il a fait appel. Ceci est son second procès et il va être rejugé sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Dans son jugement rendu un mois plus tard, la cour a relaxé le prévenu des faits de violences conjugales. Il est en revanche condamné pour détention illégales d’arme et son fusil a été confisqué.