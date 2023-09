"Mylène Farmer sur les pas d'une icône" : document inédit sur TMC vendredi 20 octobre 2023

À ne pas maquer sur TMC vendredi 20 octobre 2023 à 21:25, le documentaire inédit "Mylène Farmer sur les pas d'une icône" réalisé par Nicolas Perge.

Jamais artiste n’a suscité un tel culte. En 2023, sa dernière tournée des stades fut triomphale. Du jamais vu.

Depuis maintenant près de 35 ans, elle a su fédérer autour d’elle des générations entières. Sans cesse renouvelé, son public la suit et l’adore pour qui elle est : une star hors de cette réalité.

Une artiste, une femme, une aura. Ses proches et collaborateurs du premier cercle parlent rarement de « leur » Mylène Farmer. Mais, dans « Mylène Farmer sur les pas d’une icône », Vincent Lindon, Yvan Cassar, Sting ou encore Salman Rushdie, Anne-Claire Coudray, le groupe Aaron, John Nollet, Dominique Besnehard...nous la racontent intimement. Ils ont été au plus près de la star et ont été éblouis.

Avec des archives et de nombreux morceaux musicaux, c’est une véritable célébration de celle qui n’a jamais cessé de ré-enchanter les foules. Elle qui n’a jamais quitté la plus haute marche de la célébrité, a toujours su rester la plus mystérieuse des artistes.

Enchaînant les « tubes », elle est dans le cœur des Français.

Le documentaire « Mylène Farmer sur les pas d’une icône » nous invite tous à regarder derrière le voile, à travers les ombres, pour voir resplendir une femme unique. Comme le rappelle Anne-Claire Coudray, elle a été une source d’inspiration pour nombre de femmes de sa génération. Sa liberté, sa franchise, son courage, ont desserré des carcans.

Mylène Farmer, une icône vibrante pour toujours !