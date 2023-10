"La revanche de Bernadette Chirac" : portrait inédit de l'ancienne Première Dame sur France 5 dimanche 8 octobre 2023

Dimanche 8 octobre 2023 à 21:05, France 5 diffusera "La revanche de Bernadette Chirac", un portrait inédit de l'ancienne Première Dame réalisé par Valentin Mollette et Basile Roze, raconté par Valérie Lemercier.

Longtemps Bernadette est restée dans l’ombre de Jacques Chirac.

En 1995, celle qui est surnommée « la tortue » est évincée de la photo d’investiture du président de la République. Son fameux sac à main et son image poussiéreuse sont tournés en ridicule par Les Guignols de l’info.

Succès fulgurant des Pièces Jaunes, relooking « tendance » et confidences savamment distillées dans un livre confession qui deviendra un best-seller de l’édition, Bernadette Chirac va occuper le devant de la scène et passer du statut d’épouse effacée à celui de femme politique appréciée des Français.

À l’occasion de la sortie du film Bernadette, interprété par Catherine Deneuve, La revanche de Bernadette Chirac trace le portrait inédit de l’ancienne Première Dame, derrière lequel se cache une histoire spectaculaire de revanche et d’émancipation.

La revanche de Bernadette Chirac s’appuie sur de nombreuses archives rares et savoureuses et recueille les témoignages exclusifs de personnalités publiques de premier plan, comme Nicolas Sarkozy et François Hollande, deux présidents de la République qui ont bien connu Madame Chirac. Les deux auteures du film Bernadette, la réalisatrice Léa Domenach et la scénariste Clémence Dargent, portent un regard d’aujourd’hui sur cette figure de notre histoire contemporaine.

Le documentaire est raconté par Valérie Lemercier.