"Australie, la ruée vers l'or" : 2 épisodes inédits sur RMC Découverte dimanche 15 octobre 2023

Dimanche 15 octobre 2023 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème saison de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or".

Le désert australien est riche en or. Un groupe de chercheurs est en mission pour le trouver !

Toutefois, la chasse à l'or dans cet environnement hostile n'est pas à prendre à la légère.

21:10 Épisode 15 Un savoir en or



Dans un Victoria inondé, l'équipage du Poséidon est contraint d'abandonner le rêve de trouver une pépite monstrueuse dans le Catto's Paddock. Mais leur ancien bail redevient disponible, ce qui permet à Ethan de retrouver sa zone de confort en travaillant avec l'usine de traitement des eaux d'une valeur d'un million de dollars. Cela portera-t-il ses fruits, s'ils parviennent à la faire fonctionner à nouveau ?

En Australie occidentale, Shane cherche désespérément à trouver le plus d'or possible avant de vendre sa concession de Galah à une société minière. Il reçoit l'aide de vieux amis disposant d'un équipement encore plus ancien, avant que sa nouvelle partenaire, Kate, n'utilise ses connaissances en géologie pour les remettre sur la piste de l'or.

Dans l'extrême nord du Queensland, Jacqui et Andrew se séparent pour couvrir davantage de terrain dans les champs aurifères accidentés de Palmer River. Mais à la tombée de la nuit, Andrew rencontre des problèmes, laissant Jacqui seule, sans réception radio et sans espoir de trouver son chemin hors du bush.

22:00 Épisode 16 Un pari risqué



Les Gold Devils sont déterminés à augmenter leur production d'or et tentent de faire fonctionner trois machines en même temps. Alors que Paul teste des échantillons d'or fin dans l'espoir de justifier l'investissement dans une lixiviation en tas, un composant majeur prend feu, ce qui met l'équipe dans l'embarras.

Pendant ce temps, les chercheurs d'or Chris Smith, Brad McGhie et leur femme Wendy se sont fixés un ultimatum d'une semaine pour trouver 10 onces d'or, sous peine de devoir plier bagage et quitter définitivement leur concession de Devils Cut.

Pour augmenter leurs chances de trouver de l'or, Vince, Bibi et Murray prennent le pari d'investir dans une nouvelle station de lavage portable. Mais alors que leur saison est en jeu, le drame d'une excavatrice menace d'anéantir leurs rêves d'or.

Et les espoirs d'une équipe sont ravivés lorsqu'elle reçoit une importante somme d'argent d'une source inattendue.