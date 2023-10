"L'Arctique, une région bouleversée - Un monde de glace" à voir sur ARTE samedi 21 octobre 2023

Voyage doux-amer en Arctique, un somptueux paradis blanc plus que jamais en danger. La première partie de cette série documentaire, « Un monde de glace » sera diffusée samedi 21 octobre 2023 à 20:55 sur ARTE.

Royaume d’eau, de roches et de glace, l’Arctique offre des paysages à couper le souffle, dont la pérennité est de plus en plus menacée. La hausse fulgurante des températures a des conséquences notables sur la biodiversité : pour les ours polaires, les proies se font de plus en plus rares.

Au Spitzberg, des chercheurs ont équipé l’ourse Misha de traceurs GPS pour documenter ses longs trajets à la recherche de nourriture. Pour l’heure, les calottes glaciaires résistent encore à la hausse des températures et servent de refuge aux renards, aux morses et aux baleines.

Venus du monde entier, des touristes fortunés se pressent pour admirer la banquise. Avant qu’il ne soit trop tard.

La croisière s’amuse, la glace s’amenuise

Dans ce documentaire en trois parties, Freddie Röckenhaus (La grotte de Riesending - Descente au fond du gouffre) propose un tour d’horizon de l’une des régions les plus belles et les plus sauvages de la planète.

Pourtant, malgré ses épaisses couches de glace, l’Arctique ne cesse de se fragiliser. Plus encore que sur le reste de la planète, l’épée de Damoclès du réchauffement climatique plane sur sa banquise. Alors que les croisières vers le pôle Nord connaissent un grand succès et que les industries se disputent ses ressources naturelles, la fonte des glaces progresse inexorablement.

Au fil des témoignages de climatologues et des images percutantes, une cruelle réalité s’impose : le compte à rebours est bel et bien lancé.