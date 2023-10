"Emotions bleues" : immersion avec le XV de France dans la Coupe du Monde de Rugby ce soir sur TF1

Ce vendredi 20 octobre 2023, TF1 modifie sa programmation et diffusera à 23:25 le documentaire inédit "Emotions bleues" réalisé par Jean-Christophe Jamois.

"Emotions bleues" est le récit de l'aventure de l'équipe de France de rugby lors de cette Coupe du Monde jouée à domicile.

Revivez de l'intérieur chaque étape du parcours du XV de France, de leur arrivée au camp de base à l'issue malheureuse en quart de finale face aux Springboks.

En dépit de l'immense déception au terme d'un match palpitant, revivez la ferveur, l'osmose avec le public, et la belle fête populaire générés par cet événement mondial.

À travers les images inside et les témoignages de ceux qui ont fait cette compétition, comme Antoine Dupont et Fabien Galthié, replongez-vous dans cette magnifique ambiance et le spectacle offert par les Bleus face aux All Blacks et à l'Italie notamment !

"Emotions bleues" est un documentaire inédit d'une heure, rempli d'émotions et des grands moments du XV de France lors de ce mondial !