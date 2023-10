"Atatürk : père de la Turquie moderne" sur France 5 dimanche 22 octobre 2023

Dimanche 22 octobre 2023 à 22:55, juste après la diffusion de "Erdogan, la revanche du sultan", France 5 proposera dans "La case du siècle" le documentaire « Atatürk : père de la Turquie moderne » écrit et réalisé par Chantal de Rudder et Mickael Gamrasni.

Alors que l’on célèbrera le 29 octobre le centenaire de la naissance de la République turque, ce film raconte le parcours unique d'Atatürk, qui en est le père fondateur.

L’œuvre de Mustafa Kemal est sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Fondateur d’une nation et créateur de l’ADN d’un peuple, il est Atatürk, le « père des Turcs ».

Édifiée sur les décombres fumants de l’Empire ottoman, la Turquie a été la première nation musulmane au monde à graver son identité laïque dans le marbre de sa constitution. La seule encore à ce jour, alors que l’on célèbre le centenaire de la création de la République turque le 29 octobre 2023. Contre la théocratie ottomane, contre l’islam des oulémas, contre l’islam populaire, et même contre la volonté de la majorité, Mustafa Kemal impose la laïcité. « Sa » laïcité : le Lâïklik. Une démarche inédite dont la portée résonne toujours dans la Turquie contemporaine, entre filiation et contestation, et bien au-delà.

Au-delà de cette décision politique, il se fixe un objectif « fou » : forger pour son peuple une nouvelle identité. Adoption de l’alphabet latin, émancipation des femmes, encadrement vestimentaire avec l’interdiction du traditionnel fez, réforme de l’éducation, organisation de la société et même de la vie quotidienne… Il impose sa vision et transforme son pays en profondeur selon ses propres convictions.

Nourri par un ambitieux travail d’archives, ce film documentaire raconte le parcours tout à fait unique d’Atatürk, en dresse le fascinant portrait sans occulter ses parts d’ombres, et interroge son héritage.