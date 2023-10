"13 novembre : L'audience est levée" : document sur le procès des attentats de 2015 sur France 5 le 12 novembre 2023

Dimanche 12 novembre 2023 à 21:05, France 5 diffusera le documentaire inédit "13 novembre : L'audience est levée" de Vincent Nouzille et Jean-Baptiste Péretié qui revient sur le procès des attentats du 13 novembre 2015.

Le procès des attentats du 13-Novembre, qui s'est tenu de septembre 2021 à juin 2022, a été un marathon judiciaire sans précédent. Une grande scène sur laquelle se sont confrontés, dix mois durant, accusés, victimes, avocats de la défense, procureurs, avocats des parties civiles et magistrats de la cour.

Les attentats qui ont ensanglanté Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015 ont marqué la mémoire collective. Au point de se trouver rapidement définis par une simple date, le 13-Novembre, contenant à elle seule toute l’horreur d’une soirée qui plongea la France en état de sidération.

Six ans après les faits, le procès des attentats du 13-Novembre est venu apporter une réponse à la violence des kalachnikovs et des ceintures explosives.

Marathon judiciaire sans précédent, il s’est tenu durant dix mois, dans une salle spécialement construite pour accueillir des centaines d’avocats et de victimes, et pour juger 14 accusés (ainsi que six jugés en leur absence).

Ce documentaire raconte ce grand moment d’histoire judiciaire à travers les témoignages inédits de certains de ses principaux acteurs.

À travers les regards croisés de ces acteurs, ce film propose une plongée dans la mécanique de ce procès historique, et fait surgir ces questions essentielles :

Les accusés sont-ils des monstres ou des êtres humains d’une triste banalité ?

Les victimes peuvent-elles trouver de l’apaisement en se confrontant à la parole des accusés ?

La réclusion criminelle à perpétuité incompressible, à laquelle Salah Abdeslam a été condamné, est-elle une juste peine ?

Les témoins du film :

Avocats de la défense :

Olivia Ronen et Martin Vettes , avocats de Salah Abdeslam

et , avocats de Salah Abdeslam Stanislas Eskenazi et Marie Violleau , avocats de Mohamed Abrini

et , avocats de Mohamed Abrini Raphaël Kempf, avocat de Yassine Atar

Parties civiles :

Nadia Mondeguer , mère de Lamia , assassinée sur la terrasse de la Belle Équipe

, mère de , assassinée sur la terrasse de la Belle Équipe Arthur Dénouveaux , rescapé du Bataclan et président de l’association de victimes Life for Paris

, rescapé du Bataclan et président de l’association de victimes Life for Paris David Fritz Goeppinger , ex-otage du Bataclan, écrivain et photographe

, ex-otage du Bataclan, écrivain et photographe Faustine , rescapée du Bataclan et compagne de Jean-Jacques , assassiné au Bataclan

, rescapée du Bataclan et compagne de , assassiné au Bataclan Philippe Duperron , père de Thomas , assassiné au Bataclan, et président de l’association de victimes 13onze15 Fraternité & Vérité

, père de , assassiné au Bataclan, et président de l’association de victimes Aurélia Gilbert, rescapée du Bataclan.

Avocats de parties civiles :

Gérard Chemla , avocat de 143 parties civiles

, avocat de 143 parties civiles Claire Josserand-Schmidt, avocate de 37 parties civiles

Magistrats et avocats généraux :

Jean-Louis Périès, président de la cour d’assises spécialement composée.

Camille Hennetier, Nicolas Braconnay et Nicolas Le Bris, avocats généraux du Parquet national antiterroriste (PNAT)

Journalistes :

Sophie Parmentier et Charlotte Piret, journalistes à France Inter.