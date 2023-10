"Migrants, les failles de l'Europe forteresse" sur ARTE mardi 31 octobre 2023

Comment l’UE externalise-t-elle sa politique migratoire vers des pays tiers ? Cet état des lieux très documenté dévoile la stratégie européenne mise en place pour endiguer l’arrivée de réfugiés. Un document inédit à voir sur ARTE mardi 31 octobre 2023 à 22:30.

Depuis le début des années 2000, et de façon de plus en plus systématique avec le déclenchement, en 2011, de la guerre en Syrie, l’UE se barricade, sous l’égide de Frontex, son agence de protection des frontières.

En parallèle, elle délègue à des tiers la gestion de sa politique migratoire, les pays de transit constituant un maillon essentiel dans cette stratégie, notamment la Turquie, avec laquelle elle a conclu en 2016 un accord assorti d’une aide financière importante.

Tournant ainsi le dos à l’esprit, et parfois à la lettre, du droit international sur les réfugiés, les Européens font pression sur des pays comme le Niger ou la Serbie pour qu’ils retiennent les migrants sur leurs territoires.

Mais en accordant un tel prix politique à empêcher l’arrivée de migrants, l’Europe prend un risque : celui de s’exposer au chantage.

Hostilité institutionnelle

En août 2021, alors que la guerre en Ukraine fait rage, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, allié de Poutine, ouvre le passage vers l’Union européenne. Près de 40 000 migrants se massent devant les barbelés marquant la frontière polonaise, et sont accueillis à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. En mars 2022, irrité contre Bruxelles, Erdogan ouvre ses frontières et 80 000 personnes tentent désespérément de rejoindre la Grèce.

Au travers de ces exemples éloquents, ce documentaire met à nu la vulnérabilité de l'Union, lancée dans une fuite en avant sécuritaire à l’efficacité d’autant plus discutable qu’elle expose les Européens au chantage d’États autoritaires.

Grâce aux témoignages d’acteurs de premier plan – ministres, commissaires européens, responsables humanitaires – mais aussi des premiers concernés, les demandeurs d’asile, le film met ainsi en évidence l’embarras et les divisions des Européens vis-à-vis du droit d’asile.

Encouragée par l’hostilité croissante des opinions publiques envers les migrants, cette politique semble peu cohérente avec les postures humanistes de l’UE sur la scène diplomatique internationale.